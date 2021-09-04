تقرير إيطالى يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى تيجراى ويؤكد: النظام استبدادى

قال موقع “جرين ريبورت” الايطالي في تقرير له أن الأوضاع الانسانية في أقليم تيجراي تزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث يعاني الإقليم من نقص حاد في الغذاء والمال والضروريات الأساسية .

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، فإن "الوضع الإنساني في تيجراي يزداد سوءًا، مع انخفاض إمدادات المساعدات الإنسانية والنقد والوقود أو نفادهما تقريبًا.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أنه "لدعم استجابة مناسبة ، يجب أن تدخل 100 شاحنة من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والوقود إلى تيغراي كل يوم.

بينما دخل أقل من 10٪ من الشاحنات الضرورية منذ 12 (يوليو).

وكل أسبوع ، هناك حاجة إلى حوالي 7 ملايين دولار ، أي ما يعادل 300 مليون بير إثيوبي ، لدعم العمليات الإنسانية في تيغراي ، بما في ذلك مدفوعات الموظفين والمشتريات المحلية والمساعدة النقدية ، ولكن فقط 47 مليون بير.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 200000 لتر من الوقود كل أسبوع للاستجابة الإنسانية. لكن منذ 12 يوليو وصل 282 ألف لتر فقط إلى نهر تيغراي ولم يصل أي شيء منذ 16 اغسطس ».

وفي غضون ذلك، أدى التدخل الإثيوبي الكارثي في ​​منطقة المتمردين في تيغراي - الذي شجعه صمت المجتمع الدولي إلى تمديد الحرب الأهلية في ولايتي عفر وأمهرة الإقليميتين المجاورتين.

وهو الأمر الذي أسفر عن عواقب وخيمة على المدنيين تمثلت في انعدام الأمن الغذائي و نزوح اللاجئين وتدمير سبل العيش، ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "حوالي 1.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في عفر وأمهرة.

وتابع الموقع الإيطالي أن الحكومة الأثيوبية لم تستجب للنداءات الدولية، من أجل إنهاء فوري للأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريسمن أن "كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا" حيث يوجد في تيغراي أكثر من مليوني نازح وفي عفر وأمهرة 300 ألف نازح.

ونددت اليونيسف بأن "ما لا يقل عن 400 ألف شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة" وبحلول نهاية العام سيتعين على 100 ألف شخص مواجهة سوء التغذية الحاد الشديد.

وأكد منسق الشئون الإنسانية في تيجراي، جرانت ليتي، أنه "وفقًا للقانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع السماح بالمرور السريع وغير المعوق للمساعدات الإنسانية المحايدة وتسهيله لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق. كما يجب عليهم احترام وحماية جميع الأفراد والأصول الإنسانية.

وتابع: على وجه الخصوص، يجب على حكومة إثيوبيا السماح وتسهيل الدخول دون عوائق إلى البلاد، وكذلك حركة موظفي الإغاثة الإنسانية والإمدادات والمعدات، بما في ذلك النقد والوقود، عن طريق البر أو الماء أو الجو داخل البلاد.

وحث الحكومة على استعادة الخدمات الأساسية في تيغراي، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والمصارف، فضلاً عن تدفق السلع التجارية الأساسية.

وتابع التقرير الايطالي أن أمهرة في حالة تراجع مذلة خلفت وراءها آثارًا من الدماء والاغتصاب والدمار وحصارًا فعليًا على نهر تيغراي كما أن جرائم الحكومة الإثيوبية والقوات الأمهرية في تيجراي تصل لحد الإبادة الجماعية معتبرا أن النظام الذي يحكم أثيوبيا حاليا نظام استبدادي.