رحيل الدكتورة أمينة رشيد.. رحلة عطاء أثرت المكتبة العربية والحالة الثقافية (صور)

توفيت، مساء الجمعة، الدكتورة أمينة رشيد، أستاذة الأدب المقارن بجامعة القاهرة، عن عمر ناهز ٨٣ عامًا، حيث ولدت أمينة رشيد في القاهرة عام 1938، ونشأت في بيت يتحدّث الفرنسية،، وتفتح وعيها الاجتماعي والسياسي مبكرًا على التناقض الصارخ بين القصر الذي تعيش فيه وأكواخ الفقراء المحيطة به، في ظل عائلة أرستقراطية استوعبت جدها إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في النصف الثّاني من الأربعينيات، وابن خالة والدتها محمد سيد أحمد المثقف اليساري سليل الأغنياء الذي قضى حياته مدافعًا عن قضايا الفقراء.

درست أمينة رشيد في قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرجت عام 1958، ثم نالت سنة 1962 بعثة للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة السوربون، وعملت بين عامي 1970 و1978 باحثة في المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا، لكنها تخلت عن هذا المنصب الرفيع وعادت إلى مصر.

شهدت سنة 1968 ثورة مايو الطلابية في باريس، وتم اعتقالها في سبتمبر 1981 مع لطيفة الزيات وشاهندة مقلد وصافيناز كاظم وغيرهن من المعارضات لسياسة الرئيس محمد أنور السادات.

شاركت في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، وفي تأسيس لجنة الدفاع عن الثقافة القومية والمجموعة المصرية لمناهضة العولمة، وقدمت الراحلة عطائها الأكاديمي كأستاذة للأدب المقارن في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

الدكتور عماد أبو غازي نعى الراحلة في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قال فيه: لروحك السلام يا أمينة. أمينة رشيد إنسانة صاحبة مبدأ ظلت مخلصة لقضايا الوطن والعدالة الاجتماعية والحرية والتقدم طوال رحلتها، ظلت محافظة على القيم الجامعية مدافعة عن استقلال الجامعة وعن الحريات الأكاديمية، على المستوى الشخصي الفقد مؤلم، عرفت أمينة من ٤١ سنة كانت دائمًا السند في كل الظروف الصعبة".

الكاتب الصحفي سيد محمود قال: "لم أعرف الدكتور أمينة رشيد معرفة مباشرة كتلميذ؛ لأني لم أدرس الأدب الفرنسي، لكني عرفتها زوجة لأستاذي وصديقي الدكتور سيد البحراوي الذي كان بمثابة شقيق أكبر لجيلي كله، ولا أنسى لها أبدًا ليلة كنت مدعوا في بيتها لأول مرة، وأحزان كثيرة تغمرني وكانت ليلة مباراة نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل فسألتها: حضرتك بتفهمي في الكورة وردت ؛ لا بس بأفهم في فرنسا، وضحكت ضحكتها الأنيقة كبيت شعر لجاك بريفير، وعاملتني بمحبة ظل أثرها إلى اليوم ، وداعًا للاستاذة التي تلقب بالملاك، وداعًا لقيمة في حياتنا والعزاء لكل تلاميذها".

العراقي قحطان الفرج الل،ه نعى الراحلة، وقال في منشور عبر فيسبوك: "وداعًا يا كتورة أمينة هانم رشيد.. وداعًا مع شديد الحزن.. رحلت أمينة وهي تصارع الموت في نفس الغرفة التي رحل فيها سيد البحراوي، مفارقة القدر والحب الذي جمع بين (البرنسيسة والفلاح)، ودعت مصر واحدة من أكبر مناضلات العالم العربي، وآخر جيل قادة التحرر.. رحمك الله يا طيبة القلب».

وأضاف "قحطان": "نالت أمينة رشيد تقدير الأوساط العلمية والثقافية في مصر وخارجها، وتم الاحتفاء بمسيرة حياتها الحافلة عبر وسائل مختلفة، منها كتاب بعنوان إلى أمينة رشيد صدر سنة 2010 عن دار العين بثلاث لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية، جمع وتقديم رندة صبري ورانيا فتحي. واختارتها المخرجة تهاني راشد لتكون إحدى شخصيات فيلمها التسجيلي أربع نساء من مصر، وظهرت فيه أمينة رشيد التي يعرفها الجميع مثالا للمثقفة الملتزمة بقضايا المجتمع والقيم الإنسانية الكبرى".

واستعرض "قحطان"، في منشور له عبر "فيسبوك" أبرز إنتاجات الراحلة الكبيرة ومنها:

قصة الأدب الفرنسي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، 1996.

تشظى الزمن في الرواية الحديثة، ط1 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.

الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2011.

الأيديولوجيا: وثائق في الأصول، ميشيل فاديه, ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي, ط1 دار التنوير, بيروت, 1982.

المكان، رواية، آني إرنو، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي، دار شرقيات، القاهرة، 1994.

الأشياء، رواية، جورج بيريك، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي، 2001.

النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي، بيير زيما، ترجمة عايدة لطفي، مراجعة أمينة رشيد وسيد بحراوي، ط1 دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1991.

ملاحظات حول مفهوم الثقافة القومية، المواجهة: كتاب غير دوري يصدر عن لجنة الدفاع عن الثقافة القومية، الكتاب الثاني، فبراير 1984.

علاقة جديدة بين الذات والآخر أم إعادة تبعيتها للآخر، مجلة العربي، عدد أكتوبر 2001، الكويت.

المفارقة الروائية والزمن التاريخي، مجلة فصول، العدد الرابع شتاء 1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

كتاب وينيفرد وودهل: كتابات عبر مغاربية (النسوية ما بعد الاستيطان، الآداب)، نور- دار المرأة العربية، نشرة فصلية متخصصة بمراجعة وتقديم كتب المرأة العربية، ربيع 1996.