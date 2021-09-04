السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 متهمين بمحاولة سرقة البنك الزراعى فى نجع حمادى

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض، على 3 عاطلين أثناء محاولتهم سرقة البنك الزراعي بالتنقيب في الحائط، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.


بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالقبض على 3 أشخاص ومقيمين بمركز فرشوط، أثناء محاولتهم سرقة البنك الزراعي في نجع حمادي بالتنقيب في جدرانه، حيث إنهم قد حاولوا سرقته والتسلل إلى جدرانه.


تم القبض على المتهمين والتحفظ عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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