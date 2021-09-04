حملات لإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزاعية بالأقصر (صور)

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية، في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، أن المخالفة عبارة عن تعدي بعمل أعمدة خرسانية على مساحة ١٠٠م٢ بناحية حوض الـ ٦٠ الملاحة إصلاح الوابورات، وتم إزالة جميع الأعمدة على كامل المسطح.، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

حملات لإزالة مخالفات البناء

ومن جهة أخرى، تمكن مسؤولي حي المطار، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة العوابد التابعة للحي، موضحًا أن البناء عبارة عن تجهيز لصب 9 أعمدة بالدور الثاني علوي بعقار على مساحة حوالي 50 مترًا، وتم إيقاف الأعمال في المهد وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية.

نفذت الحملة تحت إشراف المهندس نشأت عدلي، مدير الإدارة الهندسية، وبمشاركة محمد فوزي، وناصر حسيب نواب رئيس حي المطار، ومحمد صالح مشرف بالإدارة الهندسية.

حملات لإزالة مخالفات البناء

جاء ذلك بناء علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، لرؤساء الأحياء بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة الأقصر، أنه يمكن لكافة الباعة الجائلين الذين تم رفع إشغالاتهم وإخلائهم من شارع مدرسة الصنايع وأسفل كوبري أبو الجود التقدم لمجلس مدينة الأقصر، لتسكينهم بشكل قانوني بموقع السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر، والذي يتضمن باكيات حضارية ومزود بكافة الخدمات، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للباعة، ومنها منحهم فترة سماح تخفيفًا وتيسيرًا عليهم وحرصًا على مصدر رزقهم.

حملات لإزالة مخالفات البناء

كما يمكن لكافة الشباب الراغبين في إقامة أي مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر في التقدم للحصول على باكيات بكافة الأسواق الحضرية على مستوى مراكز المحافظة لعرض منتجاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الشباب من الجنسين وتشجيعهم وتقديم كافة التيسيرات لهم.