السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: متشددون قد يستغلون الفوضى فى أفغانستان للتسلل إلى أمريكا وأوروبا

أفغانستان
أفغانستان

حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أن متشددين قد ينضمون إلى المهاجرين الفارين من أفغانستان، ما قد يزيد من التهديدات الأمنية لأوروبا والولايات المتحدة بعد الانسحاب الأمريكي من كابول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن كبير المندوبين المدنيين للناتو في أفغانستان سيتفانو بونتيكورفو في مقابلة اليوم الجمعة قوله إننا "نضع إجراءات لتجنب ذلك، لكن الأعداد كبيرة، وهذا خطر"، مشيرًا إلى أن الارهابيين يحاولون استخدام تدفق اللاجئين للتسلل إلى دول غربية. وقال: "أنا واثق من أن هذا هو الوضع".
ويتوق الاتحاد الأوروبي إلى وقف الهجرة من أفغانستان، مشيرًا إلى خطر أمني محتمل.
ووفقًا لمذكرة دبلوماسية أوروبية اطلعت عليها بلومبرج، نزح نحو 500 ألف شخص حتى الآن في أفغانستان هذا العام، لكن ليس هناك دليل على دخول أشخاص إلى دول مجاورة، ولا انتقال كبير باتجاه التكتل الأوروبي.
وقال بونتيكورفو، الذي شارك في جهود إجلاء مدنيين أفغان من كابول في أغسطس، إن من المتوقع أن يطلق انتهاء الوجود الأمريكي العنان لمطالب جماعة داعش- خراسان بالسيادة على أراضٍ في البلاد. وجماعة داعش- خراسان، تابعة لتنظيم "داعش".
وأضاف أن "هذا خطر سيتعين على طالبان التعامل معه".
 

وقال حلف الشمال الأطلنطى إن الاعتراف الدبلوماسي بطالبان سيكون موضع نقاش بين الشركاء، لكن سيعتمد على أفعال الحكومة.

والأحد الماضى، أكد الممثل المدني لحلف شمال الأطلسى في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو، أن الحلف سوف يفعل ما بوسعه لمنع تحول البلاد لحاضنة للإرهابيين.

وقال بونتيكورفو، فى تصريحات لفضائية "سكاى نيوز": "ما فعلناه بعد وصول طالبان هو الحفاظ على أمن مطار كابول وتنسيق الرحلات، تركنا عددًا من الأشخاص الذين كانوا يعتقدون بإمكانية إجلائهم".

وشدد الممثل المدني للناتو على أن طالبان سيطرت على بعض الأسلحة التي كانت للناتو وواشنطن.

وحول قدرة طالبان على حماية الأمن في البلاد والحيلولة دون وقوع اعتداءات وتفجيرات كما حدث مؤخرًا، قال بونتيكورفو: "لا أعتقد ذلك على المدى القصير، فالدولة في حالة انهيار، والبلاد في حاجة إلى إعادة بناء، وطالبان لا تملك السيطرة الكاملة، وليس بمقدورها في الوقت الراهن تفادي الهجمات الانتحارية".

الناتو اوروبا أمريكا أفغانستان الفوضى في أفغانستان بروكسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

«والدتها رفضت تستلمها».. «معانا» تنقذ فتاة من شوارع الغردقة

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال