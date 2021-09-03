«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الجمعة، أنه ستكون هناك خطوات إيجابية تجاه الحد من الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال حواره مع رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، إنه يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك رغم الاحتمالات بعدم حدوث انفراج سياسي مع الفلسطينيين خلال فترة ولايته، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

القمة الثلاثية في مصر

من جانبها، استضافت مصر، أمس الخميس، قمة ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، لتوحيد المواقف واستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكدت القمة الثلاثية على ضرورة استئناف محادثات السلام وفق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لقاء عباس وجانتس

وكان التقى بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، منذ نحو أسبوع، بالرئيس الفلسطيني، في رام الله.

وقال مكتب وزير الجيش الإسرائيلي: "التقى جانتس الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، وناقشا القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية".

وتابع البيان: "وزير الجيش الإسرائيلي أبلغ الرئيس الفلسطيني بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة".