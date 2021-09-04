السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب سقط فى مياه النيل أثناء عبوره معدية زفتى بالغربية

جثة
جثة

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، الجمعة، مصرعه بعدما سقط في مياه النيل أثناء عبوره معدية زفتى بدائرة قسم شرطة زفتى في محافظة الغربية. 


البداية بتلقي اللواء هاني عويس مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مآمور قسم شرطة زفتى بورود  إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة القسم.

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور شاب بالمعدية اختل توازنه وسقط في مياه النيل وحضرت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الغربية وجاري البحث عن الجثمان. 
 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الغربية من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل أثناء استقلال معدية بدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

 

 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بعد ورود تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

 
وواصلت قوات الإنقاذ النهري ونجحت بمساعدة الأهالي في العثور على جثة الشاب وتم انتشالها ونقلها لمشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.


وشهدت مستشفى حميات بسيون التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، واقعة اعتداء أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد على الطاقم الطبي بالسب والقذف والضرب، ما أدى إلى تحطيم وإتلاف بعض الأدوات والأجهزة بقسم العناية المركزة.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارُا من مأمور مركز بسيون ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى حميات بسيون، تفيد بقيام أسرة مريضة مصابة بفيروس كورونا بالاعتداء على الطاقم الطبي داخل المستشفى ما تسبب في تكسير وإتلاف بعض الأجهزة.

مصرع شاب سقط مياه النيل أثناء عبوره معدية زفتى

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وائل لطفي

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