«حبوب الثعبان».. لماذا يجب عليك تناول أشهر الخضروات الصينية؟

“حبوب الثعبان”، تسمى بهذه الطريقة لأنها يمكن أن يصل طولها إلى 15 بوصة على الأقل، حيث يتم قطعها عادة إلى قطع أصغر قبل الطهي، حيث تعتبر “حبوب الثعبان” مثالية للتحميص أو الشوي مع الدجاج أو اللحم البقري.

ويعد خضار “حبوب الثعبان”، من الخضروات الشهيرة في قارة أسيا، والتي تباع بشكل كبير في الشارع الصيني، ويتم قليها في الزيت، وتقدم محمصة، ففي التقرير التالي قدم خبراء التغذية بموقع "healthy builderz" الطبي بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الاستمتاع بمجرد تناول خضار حبوب الثعبان.

زيادة كتلة العضلات

تعتبر “حبوب الثعبان” من المصادر الجيدة للبروتين الذي يساعد في بناء العضلات وإصلاحها، فلا يقتصر الأمر على أولئك الذين يرغبون في اكتساب الكتلة العضلية التي يجب أن تشمل حبوب الثعابين في نظامهم الغذائي، ولكن أيضًا أولئك الذين يرغبون يسرع عملية التمثيل الغذائي، مما يسمح للشخص بحرق المزيد من السعرات الحرارية في نصف الوقت.

تحسين عملية الهضم

كل وجبة من "حبوب الثعبان" مليئة بالألياف الغذائية، ولهذا يمكن أن يساعد استهلاكها في تحسين عملية الهضم، وذلك لأن الألياف تحفز المعدة على إنتاج ما يكفي من الإنزيمات والعصائر الهضمية، مما يسهل على المعدة تكسير الطعام.

تنظيم حركة الأمعاء

من المزايا الأخرى التي توفرها الألياف الموجودة في “حبوب الثعبان” تنظيم حركة الأمعاء، فمن الجيد أن تستهلك بانتظام حبوب الثعابين والخضروات الأخرى المحتوية على الألياف.

انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

من المعروف أيضًا أن “حبوب الثعبان” تساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الألياف الموجودة في هذه القرون الطويلة قادرة على إزالة الكولسترول السيئ، مما يساعد ليس فقط في انسداد الشرايين ولكن أيضًا في خفض ضغط الدم.

تقليل مخاطر العيوب الخلقية

يجب على النساء الحوامل تناول “حبوب الثعبان” بانتظام من أجل إبقاء الأطفال بعيدًا عن الأذى، حيث يقول الخبراء أن حمض الفوليك الموجود بكثرة في حبوب الثعابين قادر على تقليل مخاطر عيوب الحمل والولادة المبكرة.

تقوية المناعة

يساعد فيتامين C الموجود في “حبوب الثعبان” أيضًا في الحفاظ على صحة الجلد وشبابه، كما أنة يساهم في تعزيز المناعة.

انخفاض نوبات النقرس

يعتبر إدراج "حبوب الثعبان" في النظام الغذائي مثاليًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من النقرس - وهو مرض يتميز بآلام المفاصل بسبب زيادة حمض البوليك في الدم.