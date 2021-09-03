السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«والدتها رفضت تستلمها».. «معانا» تنقذ فتاة من شوارع الغردقة

فتاة الغردقة
فتاة الغردقة

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، الاستجابة السريعة لإنقاذ فتاة من الشارع فى الغردقة.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الاستجابة وتبين أنه تم التعامل مع الفتاة من قبل فى محافظة الأقصر، وتمت المحاولة لنقلها إلى مقر المؤسسة بالقاهرة لكنها رفضت تمامًا وطلبت استمرار تواجدها فى الشارع.

وأشارت إلى أن بعض الأهالي أكدوا أنه تم التواصل مع أهل البنت إلا أن والدتها رفضت استلامها وأفادت بأنها متكررة الهروب، كما أن والدها أكد أنها غير متزنة نفسيًا.

وأوضحت المؤسسة أنه تمت الاستجابة للإغاثة وتمت محاولة نقل الفتاة إلى الدار لتلقى الرعاية الكاملة لحين استقرار حالتها الصحية والنفسية، خاصة وأنها طالبة فى جامعة عين شمس حرصًا عليها وعلى مستقبلها، إلا أن أحد أهالي الغردقة أكدوا أنه تم عمل محضر للفتاة فى القسم وتم تحويلها للنيابة للبت فى أمرها، وجارٍ المتابعة لتحديد موقفها.

وأكد محمود وحيد، مدير المؤسسة، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار رعاية جميع الفئات العمرية بدون مأوى وتقديم العلاج والخدمات لهم. 

مصر وزارة مجتمع جامعة عين شمس وزارة التضامن دور الرعاية الفئات العمرية مصر خالية

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