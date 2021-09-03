«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، حتى الأربعاء المقابل 8 سبتمبر من الشهر الجاري.

وتابع «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «تشهد الأحوال الجوية حالة من التحسن النسبي اعتبارًا من الأحد 5 سبتمبر، وتنخفض درجة الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين مئوية على كافة الأنحاء».

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تسود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكد أن السحب المنخفضة ستظهر في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

درجات الحرارة غدًا السبت



وتكون العظمى والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري 43 والمحسوسة 36، وجنوب الصعيد 43-45، والسواحل الشمالية 31-33، وجنوب سيناء 39-41، وشمال الصعيد 36-37 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من الأحد إلى الثلاثاء 30-32، والأربعاء 29-31 درجة، وفى جنوب سيناء تكون الأحد والإثنين 38-40 درجة، والثلاثاء 36-38، والأربعاء 37-40 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأحد 36-38، ومن الإثنين إلي الأربعاء 35-37 درجة، أما فى جنوب الصعيد فتكون الأحد إلى 42-43، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إلى 41-42، وتصل الأربعاء إلى 40-41 درجة.