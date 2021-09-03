الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

الأرصاد
الأرصاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، حتى الأربعاء المقابل  8 سبتمبر من الشهر الجاري.

وتابع «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «تشهد الأحوال الجوية حالة من التحسن النسبي اعتبارًا من الأحد 5 سبتمبر، وتنخفض درجة الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين مئوية على كافة الأنحاء».

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تسود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكد أن السحب المنخفضة ستظهر في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

درجات الحرارة غدًا السبت 


وتكون العظمى والمحسوسة فى القاهرة والوجه البحري 43 والمحسوسة 36، وجنوب الصعيد 43-45، والسواحل الشمالية 31-33، وجنوب سيناء 39-41، وشمال الصعيد 36-37 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من الأحد إلى الثلاثاء 30-32، والأربعاء 29-31 درجة، وفى جنوب سيناء تكون الأحد والإثنين 38-40 درجة، والثلاثاء 36-38، والأربعاء 37-40 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأحد 36-38، ومن الإثنين إلي الأربعاء 35-37 درجة، أما فى جنوب الصعيد فتكون الأحد إلى 42-43، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إلى 41-42، وتصل الأربعاء إلى 40-41 درجة.

الأرصاد الطقس الجو حالة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

الباز: «الهارب علاء صادق واحد من صناع الفتنة الرياضية بمصر» (فيديو)

براتب يصل لـ 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان