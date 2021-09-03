ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تعانى من مرض «انسداد الشرايين»؟

يعد وجود الشرايين الخالية من الانسداد أمرًا مهمًا للغاية، لأن الشرايين هي التي تمكّن القلب من توصيل الدم المحمل بالأكسجين، إلى مختلف الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم.

وإن التمتع بقلب سليم لا يعني شيئًا إذا كانت الشرايين في حالة سيئة، فغني عن القول، من المهم أن تحافظ على الشرايين خالية من الانسداد.

وإذن ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك إذا كانت الشرايين مسدودة؟ ففي التقرير التالي يرصد الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي ما الذي يحدث في حال إصابتك بانسداد الشرايين.

الشعور بالدوخة:

من المهم جدًا أن يحصل الدماغ دائمًا على دم غني بالأكسجين حتى يعمل على النحو الأمثل، وإذا كانت الشرايين التي تسمح بدخول الدم من القلب إلى الدماغ مسدودة، فقد لا يحصل دماغك على كل الأكسجين الذي يحتاجه، وهذا هو السبب في أن الدوخة هي واحدة من العديد من الأشياء التي يمكن الشعور بها بسبب انسداد الشرايين.

يقول الأطباء إن هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن أيضًا إلقاء اللوم عليها بسبب الدوار، حيث يمكن أن تتراوح من مشاكل في الرؤية، التهاب الأذن، انخفاض ضغط الدم، وفقر الدم إلى ضربة الشمس.

الضعف والإجهاد:

يمكن أن يؤدي انسداد الشرايين إلى إعاقة تدفق الدم إلى العضلات، مما يحرمها من كل الأكسجين الذي تحتاجه، ونتيجة لذلك، قد تشعر بالضعف طوال الوقت أو قد تتعب بسهولة.

ويمكن أن يكون تنفيذ المهام اليومية مثل صعود السلالم أو اصطحاب الكلب في نزهة أمرًا صعبًا للغاية، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب الضعف أو التعب، لذلك فليس كل الوقت يمكن أن ترتبط المشكلة بانسداد الشرايين.

التعرق المفرط:

هل تميل إلى التعرق كثيرًا حتى بدون القيام بأي نشاط بدني، مثل أثناء النوم، فوفقًا للأطباء، فإن أحد الأشياء التي يفعلونها عندما يشكو المريض من ذلك هو فحص الشرايين.

خفقان القلب:

صحيح أن القلب هو الذي ينقل الدم المحمل بالإكسجين إلى خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، ومع ذلك فإنه يحتاج أيضًا إلى تزويده بالدم حتى يقوم بعمله.

آلام في الساق:

هل تجد صعوبة في المشي لمسافات طويلة لأن أطرافك السفلية تتعب بسهولة أو مؤلمة، حيث يقول الخبراء إن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسبب آلامًا في الساق أو عضلات الساق ، ويمكن أن تكون أي شيء مثل التهاب المفاصل ونقص التغذية والجفاف وتلف الأعصاب.