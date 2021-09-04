السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة شاب أثناء عبور معدية السنطيل بزفتى

غريق
غريق

لقي شاب في العقد الرابع من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه بعدما سقط في مياه النيل أثناء عبوره معدية السنطيل، الواصلة بين زفتى بمحافظة الغربية، ومين امر بمحافظة الدقهلية.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور شاب بالمعدية إختل توازنه وسقط في مياه النيل وحضرت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الغربية وجاري البحث عن الجثمان.


تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قسم شرطة غرفة عمليات تحقيقات مديرية أمن للحماية التحقيقات النيابة العامة محافظة الدقهلية مياه النيل الإدارة العامة مديرية أمن الغربية محافظة الغربية قوات الانقاذ النهري غرفة عمليات النجدة أمن الغربية تحرير محضر الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية مأمور قسم شرطة الإدارة العامة للحماية عمليات النجدة بمحافظة الغربية للحماية المدنية لحماية المدنية نيابة العامة دائرة القسم الإدارة العامة للحماية المدنية محضر بالواقعة بدائرة القسم معدية السنطيل فى مياة النيل يوم الجمعة الواقعة قوات الإنقاذ وفاة شاب أحد الأشخاص النيابة العام اختل توازنه اثناء عبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

«والدتها رفضت تستلمها».. «معانا» تنقذ فتاة من شوارع الغردقة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال