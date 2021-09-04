وفاة شاب أثناء عبور معدية السنطيل بزفتى

لقي شاب في العقد الرابع من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه بعدما سقط في مياه النيل أثناء عبوره معدية السنطيل، الواصلة بين زفتى بمحافظة الغربية، ومين امر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور شاب بالمعدية إختل توازنه وسقط في مياه النيل وحضرت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الغربية وجاري البحث عن الجثمان.



تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.