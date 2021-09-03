آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية.. يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة حول آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية بعدما أعلنته وزارة التعليم العالي عن آخر ميعاد لتسجيل الرغبات لينهي طلاب الثانوية العامة من التعديلات الأخيرة على رغباتهم التي تم إدخالها.

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية.

تنسيق مرحلة 2.. آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2021

أعلن مكتب التنسيق عن تحديد آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية، على أن ينتهي غدًا يوم السبت الذي يوافق 4 سبتمبر المقبل.

يتمكن طلاب الثانوية العامة من تعديل رغباتهم التي تم تسجيلها قبل ميعاد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة، لأنه من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل لرغبات الطلبة عبر موقع التنسيق في الساعة السابعة من مساءً السبت.

تنسيق مرحلة 2.. تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2021

بدأت مرحلة تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية منذ أيام لطلبة الثانوية العامة والتي تتم حتى الآن بشكل تام، حيث تضم المرحلة الثانية عدد كبير من طلبة المرحلة الثانوية.

وقامت وزارة التعليم العالي والتربية، بمناشدة طلبة الثانوية العامة بسرعة التسجيل لرغبات المرحلة الثانية، والعمل على الانتهاء من التعديلات والتي يجريها طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية.

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تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية لطلبة الثانوية العامة

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني جميع الطلاب حتى الساعات الأخيرة وذلك قبل انتهاء ذلك المرحلة، ولكي يأخذ آخر التعديل لتسجيل الرغبات لطلاب في المرحلة الثانية.

وسوف تظهر نتيجة التنسيق لطلبة المرحلة الثانية من الثانوية العامة وذلك بعد فترة وجيزة من الإنتهاء الفعلي للمرحلة الثانية وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، لكي يتمكن الطلاب أن يجهزوا للمرحلة التي تليها.

ولا سيما، أن الحد الأدنى للقبول المسموح به في تنسيق المرحلة الثانية لطلبة الثانوية العامة لشعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07% وذلك فيما يبلغ الحد الأدنى لطلبة الشعبة الأدبية هو 58.05%.