تفاصيل طرح 45 محلا و20 وحدة إدارية بالشيخ زايد للبيع بالمزاد العلني

طرح جهاز مدينة الشيخ زايد إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (45) محلاً تجاريا و(1) صيدلية و(20) وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح الجهاز أن المحال التجارية قد تصل مساحتها ما بين 9 أمتار إلى 81 مترا، بينا تصل مساحة الوحدات الإدارية من بين 60 مترا إلى 120 مترا.

وأشار الجهاز إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو وحدة إدارية أو صيدلية، موضحاً أن ستعقد جلسة المزاد لبيع 13 محلا و7 وحدات وصيدلية بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، بينما يتم طرح 16 محلاً تجارياً و7 وحدات يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، وطرح 16 محلا و6 وحدات يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021.

ونوه بأنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 10000 جنيه لكل وحدة إدارية وسيتم استكمال سداد 25 % +1% مصاريف إدارية + 0.5 لصالح مجلس الأمناء من قيمة الرسو بالمزاد فور الرسو.

وفيما يخص المحلات التجارية أنه يتم سداد 250000 لكل محل أو صيدلية ويتم استكمال السداد بنسبة 10% + 1% مصاريف ادارية + 0.5% لصالح مجلس الامناء من قيمة الراسي بها المزاد فور الرسو ، بالاضافة أن ايداع 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

كما أوضح أن هناك طريقتين للسداد على أن يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد ، يشيرا تفاصيل المزاد الى الطريقة الثانية يجوز سدد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية من تاريخ رسو المزاد مضافا اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالاضافة 0.5% مصاريف تحصيل +2% للوحدات أو المحلات الواقعة بالاسكان ، وطبقا لمنشور وزارة النالية على أن يستحق القسط الاول بعد 3 اشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الاقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام .