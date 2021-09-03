الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئاسة: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية ناقشت وقف الأعمال العدائية والاستيطان

القمة المصرية الأردنية
القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت أمس بالقاهرة، جاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، حيث ناقشت العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.
 

وأضاف المتحدث في تصريح، مساء اليوم الجمعة لـ (راديو مصر)، أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين والعودة لحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى دعوة المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى فتح أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الجديدة في إسرائيل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تواصل الاتصالات بين مصر والأردن وفلسطين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ لبلورة صيغة محددة يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن القمة تناولت أيضا جهود إعادة الإعمار بغزة في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء لرفع آثار التدمير في القطاع، وخلال الأيام القادمة ستبدأ أعمال التشييد والبناء.

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