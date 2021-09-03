وفاة فتاة قفزت من الخامس هربا من ممارسة الدعارة مستشفى بالمقطم

لقيت الفتاة التى قفزت من الطابق الخامس هربًا من استكمال العمل بالدعارة على يد قوادة وزوجها بمنطقة المقطم مصرعها متأثرة بإصابتها داخل أحد المستشفيات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول "مروة. م"، مصابة بكسور وكدمات وادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن المجنى عليها فتاة فى العقد الثانى من العمر ودلت التحريات على أنها تقطن مع قوادة وزوجها وكانا يجبرانها على العمل فى الدعارة وتم ضبطهما.

وبسؤال المجني عليها أكدت أن المتهمة "صفاء" قامت باصطحابها من ميدان السيدة عائشة إلى مسكنها في منطقة المقطم، واتفقا فيما بينهما على ممارسة أعمال الدعارة في مقابل مالي يقتسمانه.

كما أن زوج المتهمة كان يقوم بجلب رجال مجهولين لممارسة علاقات جنسية غير شرعية معها بدون رضاها، في مقابل مبالغ مالية تدفع للمتهمة وزوجها، حيث إنها حاولت الهرب عن طريق باب الشقة، إلا أنه كان مغلقًا فقفزت من الشباك وحاولت التشبث بالمواسير إلا أنها سقطت من الدور الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.