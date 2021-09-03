طالع.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 لجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 .. يبحث الكثير من موظفي الحكومة عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، حيث ينتظر 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، صرف المرتبات لشهر سبتمبر، وبالفعل سوف تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق لـ21 سبتمبر المقبل على ثلاثة أيام.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021
اليوم الأول لصرف مرتبات شهر سبتمبر الثلاثاء الموافق 21 -9
يشمل الجهاز الإداري للدولة الذي سيبدأ صرف مرتبات العاملين اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر المقبل 33 وزارة وهيئة من ضمنها وزارات الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الهجرة، شئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.
اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر سبتمبرالأربعاء 22-9
يناظر الجميع يوم الأربعاء 22 سبتمبر لصرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة مختلفة تضمن وزارات التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، الكهرباء، وزارة التخطيط، وزا الاستثمار، التعاون الدولي، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلي العاملين بدواوين عموم المحافظات، وكذلك مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، كما تتضمن جهات صرف المرتبات يوم 22 سبتمبر القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة.
اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر سبتمبر الخميس 23 -9
من المقرر أن يوم 23 سبتمبر المقبل لصرف المرتبات للعاملين بداخل 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلى مديريات التربية وميديرية التعليم، مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة.
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تناولنا فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالدولة بحسب بيان وزارة المالية الرسمي والتى سوف يتم صرفها على ثلاثة أيام 21-22-23 من شهر سبتمبر.