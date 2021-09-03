طالع.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 لجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 .. يبحث الكثير من موظفي الحكومة عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، حيث ينتظر 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، صرف المرتبات لشهر سبتمبر، وبالفعل سوف تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق لـ21 سبتمبر المقبل على ثلاثة أيام.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

اليوم الأول لصرف مرتبات شهر سبتمبر الثلاثاء الموافق 21 -9

يشمل الجهاز الإداري للدولة الذي سيبدأ صرف مرتبات العاملين اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر المقبل 33 وزارة وهيئة من ضمنها وزارات الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الهجرة، شئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر سبتمبرالأربعاء 22-9

يناظر الجميع يوم الأربعاء 22 سبتمبر لصرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة مختلفة تضمن وزارات التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، الكهرباء، وزارة التخطيط، وزا الاستثمار، التعاون الدولي، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلي العاملين بدواوين عموم المحافظات، وكذلك مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، كما تتضمن جهات صرف المرتبات يوم 22 سبتمبر القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة.

اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر سبتمبر الخميس 23 -9

من المقرر أن يوم 23 سبتمبر المقبل لصرف المرتبات للعاملين بداخل 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلى مديريات التربية وميديرية التعليم، مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة.

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تناولنا فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالدولة بحسب بيان وزارة المالية الرسمي والتى سوف يتم صرفها على ثلاثة أيام 21-22-23 من شهر سبتمبر.