الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إيثر تتجاوز 4000 دولار لأول مرة منذ 15 مايو

عملة إيثريوم
عملة إيثريوم

تجاوزت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة مستوى الأربعة آلاف دولار لأول مرة منذ 15 مايو، فيما يشير محللون إلى أن قوة الدفع في الآونة الأخيرة جاءت بفعل فورة الطلب على الرموز غير القابلة للاستبدال.
وفي أحدث تعاملات، ارتفعت العملة المرتبطة بسلسلة إيثريوم للكتل 5.02%  لتصل إلى 3976.57 دولار. وهي مرتفعة 25% في آخر 15 يومًا.
وقال جوزيف إدواردز مدير الأبحاث في إنيجما سكيوريتيز للسمسرة في العملات المشفرة إن الطلب على إيثر مرتفع، إذ يواصل المستثمرون الإقبال على الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي يعتمد الكثير منها على سلسلة الكتل إيثريوم.
وقال "لا يزال انتعاش الرموز غير القابلة للاستبدال هو المحرك الأساسي للأسواق، بشكل غير مباشر... إنها تعيد بعضًا من الاهتمام بالمضاربة".
وتباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، وتحاول بيتكوين تخطي حاجز 50 ألف دولار، بينما تنفرد بولكادوت بالصدارة.
وشهدت عملة بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأشهر في العالم) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.30% خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لتسجل نحو 49516.11 دولار، بحلول الساعة 7:17 صباحًا بتوقيت جرينتش.
وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى 931.667 مليار دولار، كما انخفض حجم التعاملات خلال آخر 24 ساعة إلى مستوى 40.345 مليار دولار.
وترافق صعود بيتكوين في الأيام الماضية مع رهانات للمستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.
وسجلت بيتكوين مكاسب بنحو 82% منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير.
والأسبوع الماضي أيضًا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.
كما أعلنت "إيه أم سي" المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء، أنها ستكون مستعدة تقنيًا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الجاري.
ولا تملك العملات الافتراضية، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

أسعار العملات الرقمية اليوم
ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 0.96% إلى 3804.89 دولار.
وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.07% إلى 0.2951 دولار.
وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.72% لتصل إلى 1.27 دولار.
وزاد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 1.19% إلى 186.20 دولار.
وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.67% لتسجل نحو 33.40 دولار.
وزاد سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 2.31% لتسجل 29.86 دولار.
وانخفض سعر عملة cardano ADA بنسبة 3.75% لتسجل 2.96 دولار.
كما هبطت عملة Binance coin BNB بنسبة 1.01% لتسجل 486.97 دولار.

نيويورك إيثر العملات المشفرة بيتكوين إيثريوم دوجكوين ريبل بولكادوت تشاينلينك Binance coin BNB cardano ADA العملات الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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