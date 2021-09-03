الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: نتوقع دخول نحو 50 ألفًا للبلاد عبر الجسر الجوى الأفغانى

أليخاندرو مايوركاس
أليخاندرو مايوركاس

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن واشنطن تتوقع دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى البلاد عبر الجسر الجوي الأفغاني.


ورجح مايوركاس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ارتفاع هذا الرقم، واصفًا إياه بـ "الإخلاء غير المسبوق".


وأضاف مايوركاس، خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 40 ألف شخص على دخول البلاد قادمين من أفغانستان منذ سقوط كابول الشهر الماضي.


وحسب "إيه بي سي نيوز"، فإن ما يقارب 25% من الذين دخلوا الأراضي الأمريكية كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، علاوة على الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة، والذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كمترجمين فوريين أو بصفة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

براتب يصل لـ 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

صلاح على رأس قائمة ليفربول فى دورى أبطال أوروبا 2021-22

تصفيات المونديال.. تشكيل المنتخب المتوقع أمام الجابون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان