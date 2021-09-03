الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب إفريقيا: 247 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا

أعلنت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، تسجيل 247 وفاة، و9 آلاف و199 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع المعهد الوطني للأمراض المعدية على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في جنوب أفريقيا - الأكثر تضررا من الفيروس في القارة- إلى 83 ألفا و161 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونين و805 آلاف و604 إصابات.

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