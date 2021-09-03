الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطرانية سمالوط تستضيف مشروع تدريب ألف معلم دين مسيحى

مطرانية سمالوط للأقباط
مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس

استضافت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، مُلتقى تدريب مشروع ألف معلم دين مسيحى، والمُنعقد بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلةً فى قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور 135 معلم دين مسيحى.

وافتتح المُلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ومدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سمالوط.

وعُقدت فعاليات المُلتقى فى مُجمّع مدارس العهد الجديد بمطرانية سمالوط فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجارى، وأُلقيت عدة محاضرات هامة على المتدربين فى مجالات تعليمية وتربوية متنوعة، كان آخرها محاضرة للدكتور عبدالله إبراهيم حنا بعنوان "أهمية تدريس التربية الدينية"

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