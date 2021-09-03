مطرانية سمالوط تستضيف مشروع تدريب ألف معلم دين مسيحى

استضافت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، مُلتقى تدريب مشروع ألف معلم دين مسيحى، والمُنعقد بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلةً فى قطاع التدريب بالمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور 135 معلم دين مسيحى.

وافتتح المُلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ومدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سمالوط.

وعُقدت فعاليات المُلتقى فى مُجمّع مدارس العهد الجديد بمطرانية سمالوط فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجارى، وأُلقيت عدة محاضرات هامة على المتدربين فى مجالات تعليمية وتربوية متنوعة، كان آخرها محاضرة للدكتور عبدالله إبراهيم حنا بعنوان "أهمية تدريس التربية الدينية"