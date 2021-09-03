أيتن عامر تتناول قضية إنسانية فى «أنا قبلت» ضمن مسلسل زى القمر

تواصل الفنانة أيتن عامر، تصوير مشاهد حكاية “أنا قبلت” الذي تخوض بطولتها ضمن حكايات مسلسل “زي القمر” المقرر انطلاق أولى حكاياته غدا السبت.

وقال مصدر بفريق العمل، لـ"الدستور"، إن حكاية "أنا قبلت" تتناول إحدى القضايا الإنسانية التي تمس كل بيت مصري وعربي، مشيرا إلى أنها تناقش علاقات الأشقاء والأقارب مع بعضهم البعض وكيف يخون أحدهم ثقة الآخر.

وأضاف أنه سينطلق عرض أولى حلقاتها بعد عرض حكاية "غالية" التي تخوض بطولتها الفنانة درة.

ودخل المخرج معتز حسام بفريق العمل في معسكر مغلق، وكثف ساعات التصوير سعيًا منه لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل انطلاق عرضه بعد الحكاية الثانية “غالية”، الذي تخوض بطولته الفنانة درة، ويقوم المخرج بمونتاج الحلقات التي ينتهي من تصويرها على الفور لتسليمها للقناة العارضة للعمل.

حكاية "أنا قبلت" ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عنانى ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام.

وتقوم درة ببطولة الحكاية الأولى، التي تحمل اسم "غالية"، تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، كما بدأت صابرين الحكاية الثانية بعنوان "واحد في المية"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

مسلسل "زي القمر" عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدأت بحكاية “حتة مني” قامت ببطولتها النجمة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

وعرضت بعدها الحكاية الثانية باسم "مش هنفرح بيكي"، ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة "ست الهوانم" التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية جديدة تحمل اسم "غالية" بطولة الفنانة التونسية درة، وتلعب خلالها شخصية عازفة، ومن المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر شاشة قناة CBC.

يذكر أن أيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نورالدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.