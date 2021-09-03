الموسيقار هاني شنودة: «أنا رجل قدري لا أخطط.. واعتبر نفسي اكتشاف فاتن حمامة الست دي تقدر تدير بلد» (حوار)

رفضت الانضمام لفرقة أم كلثوم "عشان هالعب 3 دقايق مزيكا والأغنية ساعتين

إذا كان عمرو دياب يكرر نفسه لماذا يذهب له الجمهور ؟

نحتاج الي ثورة في أغنية الطفل "اذا كنا زعلانين من المهرجانات

لا أري المهرجانات ظاهرة وحشة ممكن تتعدل بجودة الكلام "وألحن ما لحنش ليه " هي رجس من عمل الشيطان؟

ليس لدينا نوتة موسيقية مؤدبة ونوتة موسيقية قليلة الأدب" لا تحاسبوا المهرجانات علي اللحن بل الكلام

هناك علامة استفهام حول أغاني الأطفال التي يرفض التليفزيون المصري إذاعتها "راحت فين"؟

مازالت الموسيقي في مصر على موعد مع التجديد " نحن لسنا نهاية الموضوع"

"بعد لقاء طويل مع فاتن حمامة في أحد نهارات السبعينيات من القرن الماضي وبعد جلسة عمل مرهقة انتهت ب 16 شرطا من أجل وضع مقطوعة موسيقية لفيلم جديد لسيدة الشاشة العربية يعود الملحن الشاب النابغة الي منزله الكائن بمنطقة الاسعاف بالقرب من دار القضاء وهو ينوى أن يعتذر عن وضع موسيقي الفيلم، قرار نهائي اتخذه في نفسه دون أن ينبت بكلمة، وأثناء صعوده الي منزله يتعطل الأسانسير لانقطاع الكهرباء فما كان منه الا الصعود علي قدميه، وأثناء الصعود وجد أن شروط فاتن حمامة تتحول أمامه الى سلالم موسيقية ساعدته على انهاء مشقة الصعود ومشقة التفكير في الأمر، يتوجه الى غرفة العمل ويضع مقطوعة موسيقية بديعة تحصل علي جائزة رفيعة، وتفتح له بابا على السينما يجاور أبواب فرقته الموسيقية اللامعة " المصريين" والتي يتحدث عنها الجميع في ذلك الوقت.

على بعد 93 كيلومتر شمال القاهرة كان نفس الشاب هو أحد الجالسين أمام الشيخ النقشبندي في مولد السيد البدوي بطنطا يستمع بحب وشغف، وبعد سنوات طويلة يجلس الآن داخل منطقة الهرم في استديو طالما وقف داخله محمد منير ونجاة وعمرو دياب وايمان يونس، لترجمة ما وضعه الشاب الذي أصبح موسيقار كبير.

من أمام "الأورج" الخاص به يحدثنا هاني شنودة، الذى لا تجد تفسير في البداية عن سبب إصراره الجلوس بالقرب من تلك الآلة الموسيقية، وبعد دقائق نغير مكان الحوار لضبط إضاءة الصور ندخل غرفة أخري فنجد" أورج أخر" كما لو كان مفتاحا لحكاياته هنا، وبعد أن يبدأ في الرد على الأسئلة تفهم ما سبب وجود الأورج في المشهد بجانب هاني شنودة الذي يتحدث عبر الموسيقي لا عنها فقط، يُطعم حكاياته بعزف مفاجئ من تتر " شمس الزناتي" أو " المشبوه" أو " ماشية السنيورة" أو" زحمة يا دنيا زحمة" ليكمل لحنا مؤمنا به"وهو يردد أنا رجل قدري

الموسيقار هاني شنودة يتحدث الي الدستور ..

الى نص الحوار:



تخبر الجميع أنك مدين لأستاذ اللغة العربية في الإعدادية الذي علمك موضوعات الإنشاء والتعبير، ما علاقة هذا بالموسيقي؟

يبتسم، لدينا ما يسمي ببناء المقطوعة الموسيقية مثل بناء موضوع التعبير تماما، حين تعلمته اثر في ايقاع الموسيقي لدي وإحساسي بها، لأن موضوع التعبير تمهيد وتصل لعقدة الموضوع ثم الحل وتنتهي بالخاتمة، ولابد ان تكون عظيمة لأنها ستظل في ذهن الممتحن هكذا علمني المدرس، المزيكا هكذا أيضا.



الموسيقي السينمائية مرحلة مهمة في مشوارك الفني ماذا اضافت لك؟

أضافت لي الكثير، اعتبر نفسي اكتشاف فاتن حمامة لأنها هي التي اختارتني وطلبت من المخرج هنري بركات أن يتصل بي لعمل موسيقي فيلمها الجديد " ولاعزاء للسيدات" وقالت لهنري بركات أنني دراماتورجي، أي أدخل الحياة في الأغنية، ذهبت اليها و قالت لي شروط كثيرة منها الاعتماد علي جمل موسيقية قصيرة وإلا أستخدم آلة التشيلو لأن الفيلم كئيب وسيزيده قتامة، وشروط اخري وصلت الي 16 شرط، وسمعتها للنهاية وعدت للمنزل واثناء عودتي كان في عقلي أن أعتذر، ومن محاسن الصدف وتدبير ربنا أن الاسانسير كان معطلا لانقطاع الكهرباء، وانا ساكن في الدور الرابع في الاسعاف والعمارات القديمة الدور بدورين، واثناء طلوعي السلم فكرت أحول شروط فاتن حمامة لدرجات سلم في المزيكا واصنع شيء يعجبني ويعجبها، أخبرت بركات أني انتهيت من الموسيقي فاتصلت بي فاتن حمامة وأخبرتني أنها سترسل لي كاتيا ثابت، وحضرت المؤلفة التي لم أكن أعرفها، وسمعتها واخبرتها في التليفون أن الموسيقي أقرب لموسيقي الأفلام الفرنسية الرومانسية، فطلبت مني فاتن فورا تسجيلها.

رغم تحدي الموقف لكن واضح انك اعجبت بما فعلته فاتن حمامة لماذا؟

فاتن حمامة تُدير بلد، كانت واثقة انني سأقدم عمل جيد، وأحاطت نفسها بمن تثق فيهم مثل كاتيا ثابت، حريصة علي موسيقي ملاءمة لطبيعة الفيلم وكلها عناصر نجاح من فنان كبير .

و مشوارك مع أفلام عادل إمام بدأ ايضا بمغامرة أخري.. كيف كانت؟

اتصل بي المخرج سمير سيف وقالي انت نبض جديد، وكنت حصلت على جائزة جمعية الفيلم عن " ولا عزاء للسيدات" لأنه كان نوع جديد من المزيكا غير موجود، قال لي عادل امام يغير من كوميدي لا كشن، "ان كنت قدها تمام" قلت نتفق اتفاق " جنتلمان" أضع تتر عجبك اوكيه، لا اعرف أن كان سمع عادل إمام الموسيقي أم لا لكن فوجئت يوم العرض بعادل يصافحني وهو سعيد بالموسيقي مؤكدا أنها عظيمة . بعدها كانت سلسلة افلام عادل إمام منها شمس الزناتي، المولد، المولد، عصابة حمادة وتوتو، الغول، الحريف وغيرها.

أنا اصف ما أراه في الفيلم، إذا أخذنا موسيقي أي فيلم وركبناه على فيلم أخر لن يناسبه وللأسف هو ما يحدث الآن أي موسيقي تناسب أي عمل .



هل هناك توليفة نجاح للموسيقي؟

لا نهائي، هناك خبرة موسيقية تساعدك على عمل حاجة حلوة، الهواة قد يخطئون إنما المحترفون لا.



المعروف أن زيارة الصحفي نجيب محفوظ قبل أن يكون أديبا غيرت طريق فرقتك .. .لكن هناك روافد اخري لمشروع فرقة " المصريين" ما هي؟

هو لم يغير، وقتها كنت ألعب موسيقي في فرقة تعزف غربي اسمها" لي بيتي شاه"، حضر الى الاسكندرية لإجراء حوار صحفي مع الفرقة التي تغني أجنبي والجميع يلتف حولها وفجأة قال نجيب محفوظ لماذا لا تلعبون عربي، فرددت عليه أن مقدمة اي أغنية عربي ب4 أغاني من شغلنا، إضافة أنها تبدأ بمقسوم والناس لن ترقص بلدي؟ كان وقتها أكتر حاجة محرجة في مجتمعنا أن يرقص الشاب بلدي، فرد محفوظ " لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام" طلبت منه تفسير، فقال" اعمل الأغنية اللي شايفها صح"، من هنا كانت بذرة في عقلي لكني لم اتوقف وأكملت مع فرقتي بنفس الأداء " لي بيتي شاه"، الرافد الثاني حين لم يكن لنا فرقة مميزة معبرة عنا مثل البيتلز للإنجليز وفكرت وقتها لما لا يكون هناك فرقة تغني للمصريين؟

هناك رافد ثالث وهو حين طلب مني عبد الحليم حافظ تكوين فرقة خاصة به، وكنت أزوغ من طلب مقابلتي، وفي يوم اتصل بي وقال انا اشتريت جهاز جديد قلت له انا جاي، دخلت البيت في الزمالك قعدت ألعب فورا على الجهاز، وبعد شوية طلع لابس جلابية حرير وطاقية حاجة شياكة اوي، قالي تعرف حاجة من حاجاتي، قلت له اهواك تنويعات قالي اعزفها، وبعدها طلب مني تكوين فرقة صغيرة مثل فرقتنا تلعب معه على المسرح وقتها كنت أنا و عمر خورشيد لأنه كان في فرقة الماسية و" لي بيت شاه"، ودرامز وبقينا نتمرن عنده لغاية خمسة بعد الضهر بعد اسبوعين ، قال احمد فؤاد حسن المايسترو الخاص بفرقته زعلان وفاكر هاسيبه، عايز ادخل عناصر في الماسية فضم هاني مهنا ومختار السيد اكورديون وحسن أنور وعملنا اول حفلة في نادي الجزيرة، ثم لم يكتمل المشروع لأنه توفي.

قلت في مذكراتك لو كان عاش عبد الحليم حافظ كان ممكن ملامح الفرقة تغير تاريخ العندليب الغنائي، هل كنت تضع خطط موسيقية لتحقيق هذا؟

انا رجل قدري، لا أخطط، ولم يكن في عقلي شيء، المشروع كان في حاجة الى شغل كنت أقوم به فقط، كان يرانا في اسكندرية ويري الجمهور 6 آلاف شاب حولنا تغني، كان يريد هؤلاء الجمهور لأنه فنان زكي عرف أن المستقبل يختلف عن الماضي، كان محترم فنان جبار. .

ولماذا رفضت الانضمام لفرقة أم كلثوم؟

كان مطلوب مني أذهب للعب "حتة كدة" وأظل طوال الوقت متفرج فرفضت، عرض وقتها " أندريا رايدر" الفكرة ولم أكن أبحث عن شهرة أو فلوس كنت أرغب أن أرضي نفسي وأقدم ما يعجبني، "قلت لنفسي هالعب 3 دقايق مزيكا والأغنية ساعتين أعمل ايه باقي الوقت ألعب شطرنج؟" ليس لي دور لماذا أتواجد داخل الفرقة.

1977 بداية فرقة المصريين وتحول في خط الموسيقي المعتاد عليه الجمهور المصري، الم تخش رد الفعل وأنه رهان غير مؤكد النتائج؟

لم يكن رهان لأخاف، لأنني عام 1976 كلفتني إحدى الشركات بعمل شريط محمد منير المطرب الشاب الجديد، جاءني عبد الرحيم منصور وقال بليغ عامل حاجات قريبة من عبد الحليم لمنير وهو غير راضي، وسألني تقدر تعمل له سكة جديدة؟ فوافقت

وبعدها فكرت أن الفرقة موجودة وتحتاج فقط الى مطربة وتصبح أول فرقة غنائية في مصر ومررت علي الشركات لتبني الفرقة لكنها لم ترض ووافق " صوت الحب" لعاطف منتصر، وقتها عمر بطيشة رئيس الاذاعة والشاعر الكبير أقنعه أن الفرق الغنائية هي التي تنجح في الخارج الآن، منها فرقة " جاكسون فايف" كان منهم مايكل جاكسون، و"بلاترز" ثم اقتنع عاطف منتصر وخصص لنا مكان للبروفات

ولكن الثقة التي تعاملت بها مع الجميع كيف جاءت وانت في بداية مشوارك؟

فرقة " لي بيتي شاه" كانت مكونة من عمر خورشيد جيتار، عمر خيرت درامز، صبحي بدير مغني انجليزي وغيرهم كنت مسؤول أقول كل واحد فيهم ماذا يلعب تحديدا، وعملت حاجة اقرب الي الهندسة العكسية قبل الصين كنت افكك الألحان الأجنبية وأعرف مما تتكون الأغنية العالمية وهو فادني كثيرا فيما بعد، تعلمت كيف تنفذ الأغنية العالمية وكيف تلعب الكمانجات لحن أخر مختلف بخلاف اللحن الأصلي و وجدت أننا متأخرين وهناك آلات لا تستخدم الاستخدام الصحيح وهناك آلات غير مستخدمة من الأساس أيضا كان المعتاد أن من يعزف لا يغني والعكس وكل تلك المعادلات غيرتها، وبدأنا الأغنية الاجتماعية التي لم تفعلها أي فرق أخري لا اعرف لماذا، تحدثنا وقتها عن الخلع قبل 40 سنة من ظهوره، والجواز" ماتحسبوش يابنات، والحرية وغيرها".



لماذا لم تكرر تجربة عدوية " زحمة يا دنيا زحمة " رغم النجاح الكبير وقتها؟

"انا أفتح سكك لناس تانية وأمشي وهما يكملوا فيها أو لا"، لا أفعل المعتاد، كان هناك مشروعات لأغاني لكنها لم تكن بمستوي أغنية " زحمة" التي تسببت في تغيير السادات لقوانين المرور بعدها، ولا أريد أن افعل ما هو اقل منها.

وكيف كانت تجربتك في "أغاني الأطفال" وأين هي تلك الأغاني الآن؟

أغنية الطفل هي تشكيل الوجدان الحقيقي، لا أحد يتحدث عنها، معظمها ملك التليفزيون المصري، لكنه لا يذيعها، الأطفال الآن يغنوا " هاتي بوسة يابت" رغم أن أوبريت اللعبة لنيلي انتاج التليفزيون كلمات جاهين ولحني، وأغاني "طيور النورس، حبيبة بابا رشا، كلب لولو، كان عندي قلم رصاص" كم أغاني كبير مع جاهين وكم أخر كبير مع شوقي حجاب، اين تلك الكنوز لا أعرف، هناك علامة استفهام كبيرة لماذا لا تذاع وقد تربت عليها أجيال.

أعتقد أن هناك فجوة حدثت ما بين التاب والديجيتال، تقريبا وضعت تلك الأغاني في المخازن أو تم مسحها نحتاج الي ثورة في أغنية الطفل "اذا كنا زعلانين من المهرجانات"

بمناسبة المهرجانات أين المشكلة في رأيك؟

هناك جهاز لدينا اسمه" اوتو تيون" المهرجانات تستخدمه لكنهم فجأة أطلقوا عليها اغاني مهرجانات، "ليس لدينا نوتة موسيقية مؤدبة ونوتة موسيقية قليلة الأدب" لا تحاسبوا المهرجانات علي اللحن بل على الكلام، ماذا يحدث اذا فعلت مهرجانات شعبي أ ووطني أوديني بكلمات جيدة مناسبة ؟ لماذا اقدم مهرجانات لا يمكنني أن أدخلها بيتي

الأغاني الحالية إما مرت على المصنفات الفنية والموظف وضع ختم النسر أو لم تمر أصلا والقانون المصري يعاقب بالسجن والغرامة لمن لا يمررها .. ولكن هل سمعنا عن شخص دخل السجن ؟

إذن الأزمة في الكلمات ؟ وهل إذا كانت كلمات جيدة لديك استعداد أن تلحن مهرجانات؟

"لا أري المهرجانات ظاهرة وحشة ممكن تتعدل"، بجودة الكلام وألحن ما لحنش ليه " هي رجس من عمل الشيطان؟"



" الجمهور هو الفيصل" تعبيرك يعود لمذكراتك، هل الجمهور تتغير ذائقته الفنية؟ وما هي آليات هذا التغيير؟

طبعا تتغير بتغير السنين وفقا لما أقدمه له، محمد عبد الوهاب حين يصنع اغنية جديدة يتصل بكل الاذاعات لمواصلة اذاعتها، لأن اي سلم جديد نشاز غير معتاد عليه تبدأ تالفه بالتكرار وبعدها تحبه إذن تتغير الذائقة بمنتهي السهولة بكثرة اذاعة ما نراه صحيحا.

هل يعجبك أن يطلق عليك أحدهم " ظاهرة فنية"؟

اصل كلمة ظاهرة غير محددة، ماشي انا موافق، في الأول والأخر انا هاني لا أقل ولا أكثر شغلتي تمنحني بعض الشهرة والحظ، و اشكر الناس على ترحيبهم بالاختلاف والجميع مشي ورايا في الأخر.

هل الموسيقي في مصر الآن موسيقي أم توليفة إيقاعات؟

الايقاع نوع من المزيكا ونحن أفارقة، نحب الإيقاع، والصغار يحبون الإيقاع لأنهم يريدون طاقة، أما الكبار يريدون معني ورصانة، ومعروف في العالم كله هناك موسيقي للقدمين نرقص عليها وموسيقي للمخ نستمتع بها.

هناك مطبات لأي مطرب في رأيك كيف استطاعا عمرو دياب ومحمد منير – وانت مكتشفهما- أن يحافظا على النجاح طيلة السنين الماضية ؟

منير وعمرو بدأوا هنا –يشير الى الإستديو- تعلموا أن الرد الوحيد على أي انتقاد لهما هو النجاح والاستمرار وصناعة أغاني جديدة، في احدي المرات اتصل بي عمرو دياب وسألني ماذا افعل في أحد الصحفيين الذين ينتقدونه قلت له" اعمل شغلك"

ولكن البعض ينتقد عمرو دياب في السنوات الأخيرة ويعتبرونه يكرر نفسه ما رأيك؟

نفرض جدلا أنه يكرر نفسه، لماذا تذهب إليه الناس؟ وهو أكثر العرب مبيعات على الاطلاق، إن لم يكن هناك أمر ما يجذبهم اليه وهو الاختلاف لا أظن أحدا سيقبل عليه والدليل حفلاته وجمهوره، من يكرر نفسه لا يذهب اليه أحد.

في السبعينات سجلت جمعية المؤلفين والملحنين 128 فرقة غنائية لماذا لم تستمر في رأيك ؟

"لما مشروع ما ينجح كله يعمل زيه"، المصريين نجحت فالجميع ذهب لتكرار الفكرة، عزت ابو عوف عمل فرقة وعمار الشريعي عمل فرقة، لكن تقديري أنهم ليس لديهم شغف العزف يلا ننجح وكل شخص واضع لنفسه فكرة تركها فيما بعد حين يكون مشهورا.

تربيت في طنطا وحضرت الكثير من الموالد واستمعت للتواشيح وكل الروافد كانت شرقية، لماذا لجأت في بداية حياتك الفنية الي الغربي؟

أولا أرفض فكرة شرقي وغربي أفضل استبدالها بمحلي وعالمي، كنت متشبعا وقتها بالمحلي وأحبه ذهبت للعالمي وجدت المحلي ينقصه امر ما رغبت في إكماله، قدمت لنجاة وفايزة، رومانسي، ومحمد منير نوبي وأحمد عدوية شعبي، وفرقة المصريين جماعي، اي لون من ألوان الفن اقدمه ليس لأني متأثر فقط ولكن عرفت طريقة العمل للأغنية العالمية –المسماة اجنبي- وضعتها علي منابع الشرقي فخرجت أعمال عجبت الناس، هذه هي شخصيتي وهذا كل الموضوع.



هل مازالت الموسيقي في مصر على موعد مع أي تجديد أخر؟

اي شخص يقول لا تجديد اخر لا ينتبه لحركة التاريخ، أرد عليك بأغنية من أغنيات المصريين تقول:" هايجي ناس تانيين نفس المكان واقفين وفي ليلة تحت الضوء هايغنوا للعالم علي طريقتهم.. هاتمر بينا سنين يمكن نكون عايشين في ليلة تحت الضوء" نحن نتنبأ بما هو قادم، لسنا نهاية الموضوع

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