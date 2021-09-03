سارة شريف تكتب: مفتاح منازلهم فى وارسو

ألمانيا النازية لم تتخيل نهايتها، عجرفة هتلر منعته من رؤية الحقيقة، وألمانيا ما بعد هتلر فهمت متأخرًا الثمن الذى عليها أن تدفعه، لكن إسرائيل فهمت مبكرًا واستعدت للحظة مثل هذه. لو كان الألمان قاموا مبكرًا بسن قانون «أملاك الغائبين» لكانوا وفّروا على أنفسهم تكاليف تبلغ مليارات اليورو لدفع التعويضات، كانوا سيقولون لكل عائلات المضطهدين فى الهولوكوست: «أنتم لم تكونوا هنا يوم إقامة ألمانيا الجديدة، لهذا فأنتم غائبون، وكل ما تملكونه لنا».

ألمانيا لم تفكر بهذا، ولا دول أوروبا، ولهذا فهى دفعت وستدفع أثمانًا باهظة، لكن إسرائيل فكرت، وسَنّت قانون الغائبين، فأصبح لدينا نموذجان فى ملف «أملاك الغائبين»، نموذج أوروبى وآخر إسرائيلى، متناقضان ولكنهما يعكسان الحقيقة نفسها.

النموذج الأوروبى ظهر بوضوح فى فبراير الماضى، عندما وقّعت مراسم احتفالية فى قاعة مركز المؤتمرات لزعماء الاتحاد الأوروبى اتفاقًا بين حكومة لوكسمبورج ورجال الجالية اليهودية المحلية، والمنظمة اليهودية العالمية لإعادة الممتلكات اليهودية.

تضمن الاتفاق تحويل مبلغ مليون يورو لمرة واحدة لدعم الناجين من الكارثة فى لوكسمبورج وعائلاتهم.. «المبلغ بعيد عن تغطية الأضرار التى لحقت بيهود لوكسمبورج أثناء الحكم النازى»، كما ستحول حكومة لوكسمبورج ١٦٠ ألف يورو كل سنة، لمدة ٣٠ عامًا، إلى صندوق الذكرى الذى تأسس، والذى سيوزع هو أيضًا الأموال على الناجين من الكارثة وعائلاتهم.

«اتفاق لوكسمبورج».. كان الاتفاق الأول من نوعه الذى يُوقّع فى السنوات الأخيرة، وكان هذا الاتفاق هو النموذج المُقترح لاتفاقيات لاحقة تطالب بها المنظمة اليهودية لإعادة أملاك فى دول شرق ووسط أوروبا، ويمكن وصفه بـ«النموذج الأوروبى».

فى الأيام الأخيرة تشوشت الخطة، بولندا خرجت عن الخط، فلا أحد يعرف من أين اندلعت نيران الخِصام بين إسرائيل وبولندا، الحكومة فى وارسو تحاول إعادة كتابة التاريخ، وإعادة رسم دور البولنديين فى الكارثة.. فى إسرائيل هاجموا البولنديين بحدة غير مسبوقة، مستوى التمثيل الدبلوماسى خُفض، رفضت بولندا اتباع النموذج الأوروبى وعَرقلت الخطة.

ليس هذا فقط، عندما بدأت الحملة بإعادة الأملاك اليهودية فى أوروبا، هناك من حذر أنه فى وقت سيأتى الفلسطينيون وسيلوحون بذات المبررات بالضبط، مطالبين بإعادة أملاكهم.

«النموذج الإسرائيلى» مُختلف، لم يقع فى الأخطاء الأوروبية، فإسرائيل ابنة الـ٧٤ عامًا أدركت يوم قيامها أنه سيأتى يوم وتدفع الثمن، فقبل أن تُكمل العامين سَنّت قانون «أملاك الغائبين»، لتعفى نفسها من مطالب الفلسطينيين بأملاكهم التى تم سلبها.

القانون الذى سنته إسرائيل كان مضمونه: الفلسطينى الذى بالصدفة لم يكن موجودًا فى حدود إسرائيل يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧، أو كان موجودًا فيها وخرج منها، حتى ١ سبتمبر ١٩٤٨، يعد غائبًا، وكان المبرر «أنت لم تكن هنا، لم نقم بطردك، أنت من غِبت، ولهذا عليك أن تنسى أملاكك، فهى ملك إسرائيل الجديدة التى أقيمت هنا»!.

مبدأ «الغياب»، حسب القانون الإسرائيلى، يسرى فقط على الفلسطينيين، لكن اليهود معفيون منه، اليهودى لا يعد غائبًا فى يوم من الأيام.

النموذجان يُعقّدان القضية، فحكومة إسرائيل عالقة مع وضع مثير للجدل، فالأملاك التى هجرها العرب فى ١٩٤٨ فى القدس وحيفا ويافا أصبحت أملاك إسرائيل، أما أملاك اليهود فى شرق وووسط أوروبا فهى لا تزال ملكًا لليهود.

لا توجد فى هذه اللحظة قوة سياسية يمكنها أن تؤدى إلى إصلاح هذا الخلل، إسرائيل الآن تطالب البولنديين بما لا تتمكن أن تفعله بنفسها، كيف يمكن تبرير هذا أمام العالم؟، لماذا اليهودى لا يعد غائبًا حتى لو غاب آلاف السنوات، والفلسطينى يعد غائبًا حتى لو غاب سنوات؟!.