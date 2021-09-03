تامر حسنى نجم حفلات «الصيف» فى مصر والوطن العربى

يستحق النجم تامر حسنى، لقب "سابق عصره"، فقد حقق هذا الصيف الكثير من الإنجازات والنجاحات سواء داخل مصر أو خارجها، حيث قدم أكثر من حفل ناجح ومميز جدا فى الساحل الشمالى والعلمين، وأيضا فى أبو ظبى بالإمارات، وجدة بالسعودية، وفى كل الحفلات تم رفع لافتة "كامل العدد".

يبذل تامر مجهودا ضخما فى كل حفلاته لتخرج بشكل خاص ومميز تختلف عن كل النجوم، حتى استطاع أن يحصل على لقب ملك المسرح الغنائى بلا منافس، فدائما ما يضرب منافسيه فى مقتل، حيث يبتكر كل حفلة شيئا جديدا يكون بمثابة المفاجأة لجمهوره، وآخرها حفلاته فى الساحل الشمالى على المسرح الرومانى وسط حضور جماهيرى ضخم.

واستطاع تامر حسنى أن يتحول لـ "أيقونة" فى عالم الفن، فإنه يعد مؤسسة متكاملة يكتب ويلحن ويمثل ويخرج وينتج ويؤلف حتى صار أسطورة حقيقية.

وعلى مدى رحلته استطاع النجم تامر حسني أن يصل لمكانة هائلة فى الفن العربي، فإنه يحتل المركز الأول فى الغناء والتمثيل.

وسبق أن المنتج الراحل محمد حسن رمزى، قال إن تامر حسنى صاحب أعلى رقم بيعي لنجوم السينما المصرية فى الخارج، كما يعد الأعلى أجرا فى مصر بين النجوم، كما سبق وأكد الناقد طارق الشيناوي أن تامر الوحيد الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما بعد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما يعتبر مجدد المسرح الغنائى وتحقق حفلاته أضخم إقبال جماهيرى فى تاريخ حفلات صيف نظرا للأساليب المتطورة والمبتكرة والمدهشة، التى يتبعها في حفلاته.