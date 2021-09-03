خبراء: القمة الثلاثية تعيد التأكيد على الثوابت العربية لإحياء السلام

ثمن عدد من الخبراء والمفكرين السياسيين البيان الختامى للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التى عُقدت فى القاهرة، أمس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى عبدالله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، مشيرين إلى أنها أعادت تأكيد الثوابت التى أقرتها الشرعية الدولية، وحافظت على حقوق الشعب الفلسطينى.

وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التمثيل رفيع المستوى للقمة يعد تأكيدًا على الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، وأهمية تلك القضية لمصر.

وأضاف: «البيان الختامى للقمة أكد ثوابت الموقف المصرى والأردنى فيما يخص دعم القضية الفلسطينية، ورؤية القاهرة وعمان لأهمية حل الدولتين، وضرورة إحيائه دوليًا».

وتابع: «الأمر استغرق عملًا دبلوماسيًا كبيرًا من الجانبين المصرى والأردنى»، مؤكدًا أن حل الدولتين يمكن أن يسهم فى الوصول إلى مساحات من التوافق، مع وضع حقوق الشعب الفلسطينى على قائمة أولويات واهتمامات العالم. وأوضح أن استضافة القمة على هذا المستوى تؤكد أن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المركزية، فى ظل دورها الرئيسى فى استقرار المنطقة.

وذكر أن القمة شهدت حديثًا شفافًا حول مجموعة من القضايا العالقة، من بينها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧، بما يضمن للجانب الفلسطينى دولة مستقرة ومستقلة، ذات حدود متصلة وقادرة على الحياة، عاصمتها القدس الشرقية.

فيما قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر والأردن، ومنذ بداية القضية الفلسطينية، يعدان أكثر الأطراف العربية مشاركة فى هذه القضية حربًا وسلامًا، لافتًا إلى أن القمة الثلاثية تهدف إلى عدم تفجر الأوضاع مجددًا.

وأضاف: «تحية للرئيس السيسى لأنه يستطيع فتح مثل تلك الملفات الصعبة، كما أن القمة تمثل دفعة قوية للممثل الوحيد والشرعى للشعب الفلسطينى، وهو السلطة الفلسطينية». وفيما يتعلق بالنقاط التى حملها البيان الختامى للقمة، قال «سعيد» إن حل الدولتين قائم على أسس لا يمكن للفلسطينيين التحرك إلا من خلالها، لتحقيق نتائج إيجابية فى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المقبلة. وتابع: «مصر تبذل جهودًا كبيرة على عدة أصعدة، ومع العديد من الأطراف الدولية من أجل إحلال السلام، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى وحل الدولتين، خاصة أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على تهدئة الأوضاع فى فلسطين».

أما النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فقال إن القمة تُعد تجسيدًا لقوة مصر الإقليمية والدولية، وتبين تسخيرها لمكانتها بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى إلى الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأضاف: «مصر تهيئ مناخًا لتحقيق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة بأسرها، بمعزل عن التوترات الإقليمية والعالمية، والقضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق الأوسط، ولا بد من تسويتها فى إطار الشرعية الدولية تحقيقًا لمصالح كل الأطراف».

وواصل: «الرئيس السيسى يبذل مساعى حثيثة وصادقة على عدة مسارات، لإعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلى، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مع السعى لتثبيت التهدئة بين الجانبين، التى تحققت بفضل الجهود المصرية المخلصة». وتابع: «كما يعمل الرئيس السيسى أيضًا من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية فى القطاع، وفى كامل الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية وتسوية كل الخلافات بينهم، بما يعزز جهود إحياء عملية السلام».