الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 فوائد لقرار «التموين» بتدوين الأسعار على السلع

السلع الغذائية
السلع الغذائية

ساهم قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية الذي أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية على المحال التجارية في ضبط الأسعار، وإعادة التوازنات في الأسواق.

وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور” في تقريرها فوائد تدوين الأسعار على السلع:

- يلزم المصانع المنتجة للأغذية بتدوين الأسعار علي العبوات والتي تشمل وضع سعرين منها سعر التكلفة للمنتج والسعر النهائي للمستهلك متضمنا هامش الربح.

- يمنع أي تلاعب في تداول السلع أو إنتاجها من مصانع بير السلم .

- يكشف المصانع المرخصة الرسمية ويمنع انتشار المخالفات الممثلة في السلع المغشوشة أو المقلدة.

- يكشف عدم وجود شهادات صحية وعدم وجود تراخيص للمحلات التجارية أو شركات الأغذية وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.

- عدم البيع بأزيد من الأسعار المدونة على المنتجات.

- في حال المخالفة يتم توقيع عقوبة مصادرة السلع الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة بيعها مرة اخري و تؤول في النهاية للموازنة العامة للدولة والحبس 6 أشهر وغرامة مالية ألف جنيه أما في حال عدم صلاحيتها يتم التحفظ عليها والتصريح من النيابة العامة لإعدامها.

المصانع مجهولة المصدر المنتجات الغذائية بير السلم ضبط الاسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الطقس اعتبارًا من الأحد

محمد الباز يحذر من «حرب الإخوان الناعمة»

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

الباز: «الهارب علاء صادق واحد من صناع الفتنة الرياضية بمصر» (فيديو)

براتب يصل لـ 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تنجو إسرائيل من التحدى الصعب بين أمريكا والصين؟

تركيا تحاكم إسرائيلية بسبب علاقتها بحزب العمال

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان