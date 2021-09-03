6 فوائد لقرار «التموين» بتدوين الأسعار على السلع

ساهم قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية الذي أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية على المحال التجارية في ضبط الأسعار، وإعادة التوازنات في الأسواق.

وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور” في تقريرها فوائد تدوين الأسعار على السلع:

- يلزم المصانع المنتجة للأغذية بتدوين الأسعار علي العبوات والتي تشمل وضع سعرين منها سعر التكلفة للمنتج والسعر النهائي للمستهلك متضمنا هامش الربح.

- يمنع أي تلاعب في تداول السلع أو إنتاجها من مصانع بير السلم .

- يكشف المصانع المرخصة الرسمية ويمنع انتشار المخالفات الممثلة في السلع المغشوشة أو المقلدة.

- يكشف عدم وجود شهادات صحية وعدم وجود تراخيص للمحلات التجارية أو شركات الأغذية وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.

- عدم البيع بأزيد من الأسعار المدونة على المنتجات.

- في حال المخالفة يتم توقيع عقوبة مصادرة السلع الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة بيعها مرة اخري و تؤول في النهاية للموازنة العامة للدولة والحبس 6 أشهر وغرامة مالية ألف جنيه أما في حال عدم صلاحيتها يتم التحفظ عليها والتصريح من النيابة العامة لإعدامها.