ترفيه وإصلاح وتهذيب!

قواعد مشددة لمحاربة «المحتوى غير الصحى» فى الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية، فرضتها الإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون، فى الصين، NRTA، من بينها منع ظهور الرجال «المخنثين»، أو المتشبهين بالنساء، ما يجعلنا ننتظر عاصفة انتقادات من منظومة حقوق الإنسان، الأمريكية والغربية، التى تنحاز، عادة، إلى ما تصفه بـ«حقوق الأقليات الجنسية»، أو الشواذ، على حساب قيم الغالبية المناهضة لهذه الحقوق المزعومة.

القواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ، أمس الأول الخميس، وطالبت الهيئة الحكومية، فى بيان، كل القنوات التليفزيونية ومنصات الإنترنت بـ«التدقيق فى اختيار الممثلين والضيوف الذين يظهرون فى البرامج، وتعزيز محو الأمية السياسية، ودعم السلوك الأخلاقى والمستوى الفنى». كما انتقدت NRTA المشاهير من الذكور، الذين يستخدمون مساحيق التجميل، وتعهّدت بالترويج لـ«صورة أكثر ذكورية للرجال»، وتشجيع الأعمال التى تدعم الثقافة الوطنية التقليدية. وأشار البيان إلى محاولة السيطرة على «الممارسات الفوضوية»، ستشمل نجوم الترفيه وأباطرة التكنولوجيا، «غير الأخلاقيين»، ذوى الدخل المرتفع، وملاحقة المتهربين منهم من الضرائب.

هذه القواعد وجدت ترحيبًا من بعض نجوم السينما الصينية، مثل «زهو دونجيو» و«دو جيانج»، اللذين طالبا أبناء جيلهما بألا يصبحوا «عبيدًا للسوق». وقطعًا، سيرحب بها صديقنا الروائى والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، الذى تصادف أن ينتقد، أمس الأول، فى حسابه على فيسبوك، ظهور «المصريين الرجالة»، فى أعمال فنية ينتجها بعض الجهات غير المصرية، كـ«أراجوزات وصيع وبيجعروا ويلووا بقهم ويرموا إفيهات سخيفة»، وظهور «الستات» المصريات «شلق وبصاجات وصوتهم عالى» فى إطار من الفجاجة والقبح والفقر، واصفًا ذلك بأنه غير مقبول، وغير محترم، مهما كانت الأسعار المدفوعة لصناعته.

دعمًا للقواعد الجديدة، طالبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى الحاكم الشركات المرتبطة بوسائل الإعلام بـ«الحد من الممارسات السيئة وضبط قطاع الثقافة والترفيه». ولجريدة الشعب، الناطقة باسم الحزب، تعهد مسئولون بتشديد العقوبة على المشاهير «غير الأخلاقيين» وحذروا تلك الشركات من تبعات عدم فحص المحتوى الذى تعرضه أو التشجيع على الأعمال الطائشة. وهو ما وصفته لينيت أونج، أستاذة العلوم السياسية فى جامعة تورنتو الكندية، بأنه جزء من جهود الرئيس الصينى، لمواجهة ما يراه هو أو الحزب الشيوعى، ثقافة اجتماعية غير مرغوب فيها.

على عكس جهود الرئيس الصينى شى جين بينج، جاءت وعود الرئيس الأمريكى جو بايدن، بوضع حقوق مَن وصفهم بـ«الأقليات الجنسية» على رأس أولوياته، وأعاد إطلاق مبادرة الرئيس الأسبق باراك أوباما لـ«الترويج لحقوق أفراد مجتمع الميم (الشواذ) فى أنحاء العالم». وتعهد بـ«حماية طالبى اللجوء المثليين والمتحوّلين ومزدوجى الميل الجنسى». وربما لهذا السبب، شنت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية هجومًا شرسًا على «المشاهير المخنثين» وطالبت بمقاومة «غزو الثقافة المخلة بالآداب العامة» من أجل تربية جيل جديد يتحمل المسئولية.

الالتزام بتلك القواعد لن يكون مقصورًا على الشركات الصينية فقط، بل قد تلتزم بها أيضًا شركات الإنتاج السينمائى والتليفزيونى الأمريكية. إذ سبق أن أكد تقرير أصدرته منظمة «بن أمريكا»، فى أغسطس ٢٠٢٠، أن هوليوود تمارس نوعًا من الرقابة الذاتية، وأن «كتّاب السيناريو والمنتجين والمخرجين يجرون تعديلات من كل الأنواع، حتى تدخل أفلامهم السوق الصينية الضخمة. وأشار تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية التعبير إلى أن هناك من يبادرون بمراعاة القيود، دون أن يطلبها منهم أحد، بينما يقوم آخرون بدعوة مسئولى الرقابة الصينيين لحضور التصوير، ويسمحون لهم بإجراء تعديلات أو حذف مشاهد من الأفلام!.

القنوات التليفزيونية، غير الصينية، مضطرة أيضًا إلى الالتزام بقواعد NRTA، وإلا ستلقى مصير قناة «بى بى سى وورلد نيوز» البريطانية، التى تم حظرها، فى فبراير الماضى، لأنها انتهكت اللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام فى الصين، التى تشترط أن تكون الأخبار صادقة وألا تلحق ضررًا بالمصالح القومية أو تقوض الوحدة الوطنية. ووقتها، قال مراقبون صينيون إن القناة، ككل قنوات هيئة الإذاعة البريطانية، تحولت إلى «طاحونة شائعات» تتعمد إلقاء الوحل على الصين، وأكد وانج سيكسين، أستاذ القانون فى جامعة الاتصالات الصينية، أن القناة البريطانية استحقت مثل هذه العقوبة، لأنها لا تكلف نفسها عناء إخفاء خطابها المعادى للصين.

.. وتبقى الإشارة إلى أن صناعة الترفيه من أكثر الصناعات ربحية فى الصين، وتوقع تقرير أصدرته شركة الاستشارات «بى دبليو سى»، أن تصل إيراداتها خلال العام الجارى إلى حوالى ٣٦٠ مليار دولار. واللافت، أن أسهم شركات الترفيه الصينية الأربع الكبرى لم تتأثر بالقواعد المشددة أو القرارات الأخيرة، إذ ارتفع سهم شركة «هواى براذرز ميديا» بـ٣.٤٪، ومجموعة «على بابا بيكتشرز» بـ٢.٤٪، وبنسبة ١.٧٪ ارتفع سهم شركة «ماوين إنترتينمنت»، فى بورصة «شينزن»، أمس الجمعة، مقابل انخفاض أسهم شركة واحدة.