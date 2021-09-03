الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كازاخستان: لم نتوصل لحل لقضية إيواء اللاجئين الأفغان

رئيس جمهورية كازاخستان
رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف

أعرب رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده البالغ بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، مضًيفًا أنه لم يتم التوصل إلى "حل إيجابي" لقضية إيواء اللاجئين الأفغان في كازاخستان.
 

وقال جومارت توكاييف، خلال كلمته في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في موسكو: "إنه فيما يخص قضية إيواء اللاجئين الأفغان، الذين اعتادوا العمل في الإدارة الأمريكية، لفترة زمنية غير محددة- ربما شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر- فإننا لم نعثر على حل لهذا الشأن؛ نظرًا لظهور العديد من العوامل التي قد تؤثر على سيادة كازاخستان".
 

كما أعرب أيضًا عن قلق بلاده البالغ بشأن ما يٌجرى الآن في أفغانستان، مُضيفًا: "لقد اتخذنا إجراءات فورية لإجلاء مواطنينا على الرغم من استمرار سفارتنا في العمل هناك"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.
 

وأضاف الرئيس الكازاخي أنه تم التواصل مع حركة (طالبان)، وتم الاتفاق بشأن ضمان سلامة السفارة الكازاخية في كابول والعاملين بها.

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