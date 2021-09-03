الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تعلن تطعيم 40% من السكان ضد كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تطعيم 40% من سكان البلاد بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.


وقالت بلومبرج إن النسبة المذكورة، في بيان الوزارة، تشير إلى الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة.
 

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن نحو 64 مليون برازيلي تلقوا جرعة واحدة او جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس الفتاك.
 

كما أوضح بيان الوزارة أن نحو 132 مليون شخص أو 4. 83% من البالغين، تلقوا على الأقل الجرعة الأولى.
 

وبحسب البيان، انخفضت معدلات الإصابة بنسبة 61%، ومعدلات الوفاة بنسبة 60%، في غضون الشهرين الماضيين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

ريو دى جانيرو الصحة البرازيلية البرازيل كوفيد19- فيروس كورونا

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