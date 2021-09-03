في حدث فريد من نوعه.. آداب عين شمس تقدم برنامجا خاصا لتعلم اللغة الهندية

افتتحت كلية الآداب جامعة عين شمس، بداية من العام الدراسي الحالي 2021/2022، برنامجا خاصا لتعلم اللغة الهندية، وهو برنامج خاص ومميز يتبع قسم "اللغات الشرقية " وفريد من نوعة في مختلف الكليات والجامعات المصرية، فهو البرنامج الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يُقدم تعليماً احترافياُ ومتقناً للغة الهندية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، وإدارة الدكتور رانيا محمد فوزي رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها.

يهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة، إضافة إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية.

ويقوم أساتذة هنود متخصصون يعملون في المركز الثقافي الهندي، والتابع للسفارة الهندية في مصر، وحاصلون على درجة الدكتوراه بالتدريس في هذا البرنامج، ما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج. كما يمنح الفرصة لطالبه للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر، والـ .call centers



يؤهل برنامج تعلم اللغة الهندية الخريج إلى العديد من مجالات سوق العمل داخل مصر وخارجها:

أولاً المجال الاقتصادي:

يصل حجم الاستثمارات الهندية في مصر إلى حوالي 4.5 مليار دولار،وتُعد الهند ثالث أبر شريك تجاري لمصر، في العديد من المجالات مثل الصناعات الدوائية ومجال الأسمدة والبتروكيماويات، ومجال الإلكترونيات ، فالشركات الكبرى مثل ميكروسفت ، وريلاينس ، و وديل ، لها حضور اقتصادي قوي في الهند وبالتالي في مصر، بل أن بعض هذه الشركات أصبحت من أصول هندية،وبالتالي أصبح تعلم اللغة الهندية واتقانها هو الطريق الأفضل للعمل في الشركات الدولية.





ثانياً: المجال السياسي:

يقدم البرنامج تعريفاً وافياً بدور الهند السياسي الذي تنامى خلال العقود الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبح للهند تواجد سياسي قوي في المنتظمات الدولية والعالمية،كما أن العلاقات الهندية المصرية ممتازة منذ بداية حركة عدم الانحياز في سيتنيات القرن الماصي وإلى الأن. وبالتالي فإن خريج هذا البرنامج مؤهل بشكل ممتاز، للالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أو المنظمات الدولية الكبرى.

ثالثا: المجال السياحي:

تمثل السياحة الهندية في مصر نسبة كبيرة بالمقارنة بغيرها من الجنسيات،خاصة السياحة الشاطئية أو السياحة الدينية أو سياحة تصوير الأفلام الهندية في مصر أو العكس. وأصبح الاعتماد على المرشدين السياحيين المتقنين للغة الهندية، أساسي خلال السنوات الأخيرة.يقدم البرنامج كل الدعم للخريجين لتجاوز اختبارات وزارة السياحة الخاصة باللغة الهندية، والحصول على رخصة ممارسة الإرشاد السياحي.

رابعاً: المجال الثقافي والفني:

تشكل الثقافة الهندية عنصراً أصيلاً في التكوين الثقافي والفني في المنطقة بشكل عام،خاصة على مستوى الانتاج السينمائي، الذي تضاعف خلال العقود السابقة، يحيث وصل عدد الأفلام إلى 1000 فيلم سنوياً،وبالتالي يحتاج الترويج لهذا المنتج السينمائي في السوق العربية إلى مترجمين متقنين اللغة الهندية وترجمتها إلى اللغة العربية، وهذا ما يؤهل له البرنامج، فخريج هذا البرنامج الخاص، يصبح قادراً على فهم وترجمة المسلسلات والأفلام الهندية، تبعاً للشركات الدولية المعتمدة،كما يقدم تدريباً سنوياً في شركات الترجمة المعتمدة للمنتج السينمائي الهندي.

خامساً:مجال الترجمة الصحفية:

يُؤهل البرنامج الخريجين، للعمل في مجال الترجمة الصحفية في العديد من المواقع والصحف المصرية والعربية، والتي تفتقر لمتابعة أخبار الهند ودورها العسكري والسياسي في لغتها الأصلية، مما يمنح خريج هذا البرنامج ميزة إضافية عن غيره من خريجين أقسام اللغات، وهي قدرته على متابعة وفهم وتحليل الأخبار الصحفية المختلفة والعمل في مواقع صحفية مصرية أو عربية أو دولية.

والجدير بالذكر أن تنتمي اللغة الهندية إلى عائلة اللغات الهندية أوربية. وهي إحدى اللغات الكبرى في العالم، وتأتى في المرتبة الثالثة بعد الإنجليزية والصينية من حيث عدد المتحدثين بها. تبلغ نسبة المتحدثين بالهندية تقريبا 51.11 %من عدد سكان العالم، وهي اللغة الرسمية في الهند وفي جزر فيجي )الهندوستانية(، وفي خارج الهند يتم التحدث بها في النيبال، وفي جنوب إفريقيا، وموريشيوس واليمن وأوغندا، وحتى في الواليات المتحدة.فاللغة الهندية ذات انتشار واسع على مستوى العالم ولا تقل أهمية عن اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات.

شروط القبول:

يقبل البرنامج المرشحين من مكتب تنسيق الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شعبة أدبي وعلمي إلى كلية الآداب جامعة عين شمس، ويُسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة أدبي وعلمي من إدارة الوافدين.