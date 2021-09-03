بدء تطوير منطقة كمين دفرة بمدخل طنطا

بدأت إدارة مرور الغربية في حل أزمة تكدس المروري بمدخل طنطا بمنطقة كمين دفرة وإنشاء طبالي مثال الطريق الحر وتحويل الطريق للبدء في العمل بالمنطقة.

حيث وجه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، بالتنسيق مع مديرية الطرق لتطوير مدخل طنطا بناحية كمين دفرة الحدودي وذلك للقضاء علي حالة التكدس والزحام التي تشهدها هذه المنطقة يومياً خاصة في أوقات الذروة .

وعلى الفور قامت إدارة مرور الغربية بقيادة العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية الطرق وتم تحويل الطريق وتم البدء في أعمال التطوير والتوسعة.