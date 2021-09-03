إلزام المركبات السياحية بتركيب «محدد سرعة» و«جي بي أس»

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار بشأن ضرورة التزام العاملين في مجال النقل السياحى بالقرار الوزارى رقم 661 لسنة 2016 الخاص بتركيب جهازي محدد سرعة وجى بى إس لجميع المركبات السياحية.

وأوضحت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات أنه فى حال عدم الالتزام بتركيب تلك الأجهزة سيتم رفع المركبة المخالفة من طاقة الشركة بدءا من الأول من مارس 2022.

وأكدت أنه لن يسمح بالموافقة على قرارات إنشاء أو توسع بشأن المركبات الجديدة إلا بعد الانتهاء من تركيب الجهازين سالف ذكرهما.

يذكر أن القرار رقم 661 لسنة 2016 قد نص على توافر عدة اشتراطات للموافقة على تشغيل المركبة سياحيا من بينها أن يتم وضع اسم الشركة السياحية التابعة لها باللغتين العربية والإنجليزية على جانبي المركبة بشكل واضح، وأن تكون مزودة بمايك للمرشد السياحى المرافق للمجموعة السياحية، كما تلتزم جميع الشركات بوضع لوحة داخل المركبات السياحية مدون عليها رقم هاتف للإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات، كما ألا يزيد عداد السرعة عن ألف كيلو متر بالنسبة لسيارات الليموزين عند فحصها سياحيا لأول مرة، كما لابد من وضع علامة مميزة للشركة عند بابي السيارة الأماميين.

وقد حددت وزارة السياحة والآثار بأن يتم تطبيق تشغيل المركبات السياحية بنسبة 50% وفقا للإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل لتداعيات فيروس كورونا.

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