الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين جنوب سيناء»: تحرير 59 محضرا للمحال تجارية

سلع غذائية
سلع غذائية

قال المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إن هناك توجيهات من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشن حملات رقابية مكثفة علي المحلات التجارية والأسواق والتصدي بكل حزم وقوة لكل من يتلاعب بقوت المواطنين، والعمل علي مواجهة الغش التجاري.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير 59 محضرا للمحال التجارية وإحالتها للنيابة العامة  التي تقوم ببيع المواد الغذائية دون تدوين الأسعار علي السلع أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل ظاهري طبقا لقرار 330 لسنة 2017.

وأوضح أن قرار تدوين الأسعار ألزم التجار والمحال التجارية والسوبر ماركت بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

غش تجاري أزيد من التسعيرة تحرير محاضر جنوب سيناء الحملات الرقابية

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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