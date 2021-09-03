الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفيرنا بكندا: وجود مرشحين من أصول مصرية فى انتخابات البرلمان فخر وسعادة لنا

أحمد أبو زيد سفير
أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا

أجرى أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا اتصالات على مدار الأيام الماضية مع المرشحين الأربع من ذوي الأصول المصرية في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية المزمع عقدها يوم 20 سبتمبر الجاري.

وحرص «أبو زيد» على نقل خالص تمنياته للمرشحين بالنجاح والتوفيق، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مؤكداً شعور كل مصري بالفخر والسعادة برؤية أبناء الجالية في كندا منخرطين في الحياة السياسية وفي المجتمع بكل نجاح واقتدار.

وتشهد الانتخابات البرلمانية الكندية مشاركة 4 مرشحين من أصول مصرية، ثلاثة مرشحين عن حزب المحافظين المعارض، ومرشح واحد عن الحزب الليبرالي الحاكم عن مقاطعات كيبيك وأونتاريو وبريتش كولومبيا.

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