«أرسله معنا غدا».. التضامن توجه برصد حضانة تستغل آية قرآنية بطريقة خاطئة للدعاية

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ المسؤلين فى الوزارة، ببحث شكوى أحد المواطنين يفيد بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضانة عليها لافتة تتضمن آيه قرآنية "أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون".. الآية 12 سورة يوسف.



تم إخطار جميع مسئولى الحضانات على مستوى الجمهورية لرصد موقع الحضانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بمجرد تلقى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ شكوى من مواطن على فيس بوك.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة التضامن الاجتماعىُ دائما على متابعة عمل الحضانات والتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الأطفال.