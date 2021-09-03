الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أرسله معنا غدا».. التضامن توجه برصد حضانة تستغل آية قرآنية بطريقة خاطئة للدعاية

جريدة الدستور

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ المسؤلين فى الوزارة، ببحث شكوى أحد المواطنين يفيد بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضانة عليها لافتة تتضمن آيه قرآنية "أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون".. الآية 12 سورة يوسف.

تم إخطار جميع مسئولى الحضانات على مستوى الجمهورية لرصد موقع الحضانة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بمجرد تلقى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ شكوى من مواطن على فيس بوك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة التضامن الاجتماعىُ دائما على متابعة عمل الحضانات والتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الأطفال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

«حار رطب نهارا».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

شروط السفر إلى الكويت من مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 32 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى رام الله