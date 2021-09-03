«صحة الإسكندرية» تغلق مركز «ميكانيكى بنى آدمين» وتضبط أدوية بمليون جنيه

أغلقت مديرية الصحة بالإسكندرية، 4 مراكز للعلاج الطبيعي غير مرخصة، وضبط خريج تربية رياضية ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويعمل بأحد تلك المراكز تحت اسم «ميكانيكى بنى آدمين» بالإضافة إلى عدد من مراكز التجميل والإدمان وضبط أدوية تصل لمليون جنيه في أحد المراكز خلال حملات على مدار أسبوع.

وأكد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية شنت عدد من الحملات على المنشآت الطبية بالمحافظة بهدف التأكد من جودة وصلاحية الخدمة المقدمة والتأهيل العلمى لمقدميها والوقوف على ما قد يكون من مخالفات، وذلك بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى وبمشاركة مباحث المخدرات والتموين بوزارة الداخلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى وجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

حملات صحة الإسكندرية

وأوضح السقعان أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى قامت حملة يوم الأربعاء 25 أغسطس، بضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرتى قسمى شرطة أول العامرية والدخيلة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة حيث تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشآت طبية غير مرخصة وتعريض صحة المرضى للخطر وجارى عرضهم على النيابة العامة ، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإدارى لتلك المنشآت.

وأضاف "السقعان" أن حملة ثانية يوم الأحد 29 أغسطس على مراكز وعيادات التجميل بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط مركز للعلاج الطبيعى غير مرخص بمنطقة كورنيش جليم يقوم بكتابة روشتات طبية بالمخالفة للقانون وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة وغير مصرح بها حيث قام التفتيش الصيدلى بتحريز أدوية بقيمة 980 ألف جنيه معدة للبيع وتم عمل محضر بقسم الشرطة واستصدار قرار بالغلق الإدارى للمركز ، كما تم ضبط عيادة طبيب صحة عامة غير مرخصة تحتوى على سبا وأجهزة جيم وتقوم ببيع الأدوية للمرضى حيث قام التفتيش الصيدلى بتحريز أدوية بقيمة 60 ألف جنيه وتم عمل محضر بقسم الشرطة وجارى العرض على النيابة العامة.

حملات صحة الإسكندرية

كما قامت حملة ثالثة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك يوم الإثنين 30 أغسطس بالمرور على عدد من مراكز العلاج الطبيعى بمنطقتى العجمى والعامرية غرب الإسكندرية ، حيث تم ضبط ثلاثة مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعى تم استصدار قرار بالغلق الإدارى لإحداها وتنفيذ الغلق بالجمع الأحمر للمركزين الآخرين لسبق صدور قرارين بالغلق الإدارى لهما ، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة ضد خريج تربية رياضية ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويعمل بأحد تلك المراكز تحت اسم (ميكانيكى بنى أدمين).

كما تم ضبط عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام تعمل بدون ترخيص وتم استصدار قرار بالغلق الإدارى لها، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة كما تم ضبط أدوية مهربة غير مرخصة تدعى أنها منشطات جنسية للسيدات، وتم اصطحاب تلك السيدة إلى قسم الشرطة وعمل محضر انتحال صفة طبيب وتحرير الأدوية بمعرفة التفتيش الصيدلى وعمل محضر شرطة بها وجارى عرضها على النيابة العامة

وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملات العلاج الحر مستمرة طوال أيام الأسبوع سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع غيرها من الوزارات والأجهزة المعنية بصحة المواطن لضمان القضاء على العشوائية ومخالفة القانون بين المنشآت الطبية الخاصة، وتشجيع المنشآت الملتزمة بالقانون الحريصة على تقديم خدمة طبية آمنة للمريض السكندرى.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.