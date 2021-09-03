ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى نحو 4.5 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس الماضي.

وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 4 ملايين و553 ألفًا و168 طنًا من المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، ابثوم، العنب والبطيخ.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و833 ألفًا و54 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفًا و644 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 511 ألفًا و31 طن بنجر علف، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 196 ألفًا و296 طن، في حين احتل العنب المركز الخامس بإجمالي 140 ألفًا و460 طنًا.

وأشارت الوزارة إلى أن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 45 ألفًا و192 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 20 ألفًا و445 طنًا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي كمية 19 ألفًا و342 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع بإجمالي كمية 17 ألفًا و955 طنًا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر بإجمالي 12 ألفًا و594 طنًا، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر بإجمالي كمية 11 ألفًا و593 طنًا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 آلاف و315 طنًا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و365 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 آلاف و850 طنًا.