بن زايد يوجه بتقديم الدعم للعائلات الأفغانية بالإمارات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أن دولة الإمارات ستظل رمزًا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني.



جاء ذلك خلال تفقد الشيخ محمد بن زايد، مدينة الإمارات الإنسانية التي تستضيف مؤقتًا العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول ثالثة.



كما أكد بن زايد- في تصريح بثته وكالة أنباء الإمارات- أن بلاده لن تدخر جهدًا في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات.



وتستضيف حاليًا “مدينة الإمارات الإنسانية” تجمعًا للقادمين من أفغانستان تمهيدًا لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بإشراف أمريكي.



ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الإمارات، بما يوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة خلال إقامتهم في المدينة، ويضمن صون كرامتهم الإنسانية، كما أمر بتقديم مساعدات مادية إلى جميع الأفراد بما يعينهم على رحلتهم القادمة.



رافق الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



يذكر أن مدينة الإمارات الإنسانية أنشئت عام 2020، وتراعي في تصميمها الخصوصية وتلبية أفضل معايير الأمن والسلامة، فيما تضم الساحات الخارجية للمدينة عددًا من الملاعب ووسائل الترفيه المخصصة للأطفال والكبار، إضافة إلى مركز للصحة الوقائية وتوفير جميع الوسائل اللازمة للإعاشة من الدواء والغذاء وغيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية.