الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 42 ألفا و76 إصابة و121 وفاة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 42 ألفا و76 إصابة و121 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) المستجد.
وأظهرت البيانات الحكومية -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- أن 40 ألفا وشخصين تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) خلال الفترة ذاتها، ما يرفع إجمالي الأشخاص الحاصلين على الجرعة الأولى في البلاد إلى 48 مليونًا و171 ألفًا و998 شخصا (أي ما يعادل نسبة 88.6 بالمائة من الأشخاص بالمملكة المتحدة التي تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر).
كما تلقى 119 ألفا و375 شخصًا جرعتهم الثانية خلال نفس الفترة، ما يعني أن 43 مليونًا و142 ألفًا و747 شخصا مطعمين بالكامل في الوقت الحالي (أي ما يعادل نسبة 79.4 بالمائة من الأشخاص التي تزيد أعمارهم عن الـ 16 عامًا).

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

«حار رطب نهارا».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

شروط السفر إلى الكويت من مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 32 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى رام الله