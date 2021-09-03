الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال تسجل 1822 إصابة بكورونا

كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الجمعة تسجيل 1822 إصابة جديدة بفيروس(كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و44 ألفًا و 144 مُصابًا على مستوى البلاد.
وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية -في بيان أوردته صحيفة (ذا بورتوجال نيوز) في نسختها باللغة الإنجليزية- أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و 772 حالة وفاة عقب تسجيل 6 وفيات جديدة على مدار أمس.
كما أضافت أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 681 حالة على مستوى البرتغال.

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