البرتغال تسجل 1822 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الجمعة تسجيل 1822 إصابة جديدة بفيروس(كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و44 ألفًا و 144 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية -في بيان أوردته صحيفة (ذا بورتوجال نيوز) في نسختها باللغة الإنجليزية- أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و 772 حالة وفاة عقب تسجيل 6 وفيات جديدة على مدار أمس.

كما أضافت أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 681 حالة على مستوى البرتغال.