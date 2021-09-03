حجز صاحب مكتب استيراد وتصدير تحرش بفتاة فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحجز صاحب مكتب استيراد وتصدير على ذمة التحريات، لاتهامه بالتحرش بفتاة فى أحد شوارع منطقة مصر الجديدة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.