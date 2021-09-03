الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق 4 عشش ومنزل في قرية ببنى سويف (صور)

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب فى 4 عشش ومنزل مسقوف بالخشب بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء طارق مساعد وزير الداخلية مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بنشوب حريق فى عدد من العشش بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

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الحريق 

حيث تبين أن الحريق شب فى 4 عشش حيث يمتلكها كل من "محمد ع.ص" 70 سنة، فلاح، على مساحة قيراط وتحتوي على تبن، و"معوض.م.ع" 35 سنة، حيث أتت النيران على قلاب صيني وتم احتراق الكابينة بالكامل داخل العشة، و"محمد س.ح" 53 سنة، عشة على مساحة نصف قيراط، حيث أتت النيران على بقره صغيرة و7 نخلات، كانوا بداخلها، و"رجب.س.ح" 55 سنة، عشة على مساحة نصف قيراط حيث احترق بداخل العشة حمارين و6 نخلات.

كما امتدت النيران إلى منزل مسقوف بالخشب لصاحبة "محمد ع.ع" 55 سنة، حيث أتت النيران على غرفة النوم وانترية واحتراق غرفة الطيور وبداخلها الطيور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.

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الحريق 

وفى سياق آخر؛ تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود نشب فى عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة دون وقوع إصابات أو خسائر.

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الحريق 

وتلقي اللواء طارق مساعد وزير الداخلية مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بنشوب حريق فى عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

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الحريق 

وانتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر وتم تحرير محضر بالواقعة.

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الحريق 
محافظة بني سويف الحماية المدنية أمن بني سويف بقرية مازورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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