توضيح من «بيراميدز» بشأن حذف بيان مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

كشف نادى بيراميدز حقيقة حذف بيان نفي وجود مفاوضات من قبل مسئولي نادى الزمالك لضم عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي بيراميدز في بيان على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نمتلك العديد من وسائل التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام ومن بينها صفحات النادي الرسمية على السوشيال ميديا، بجانب الجروب الرسمي للمركز الإعلامي للنادي.. ونوضح أن النادي يختار الوسيلة التي تناسبه في نشر بياناته الرسمية، وفيما يخص بيان نفي مفاوضات النادي مع الزمالك بشأن عبدالله السعيد فإنه تم إرساله عبر جروب المركز الإعلامي للنادي ولم ينشر من الأساس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى يتم حذفه، لذا وجب التنويه تجنبا لأي لغط أو شائعات».

