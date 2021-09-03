إيهاب توفيق وأحمد سعد وعمر كمال يشعلون حفل «خلطة الصيف وآخره» (صور)

شهد ختام الجزء الثاني من أقوى سهرات العلمين الجديدة داخل “كريستال بيتش” والتي حملت عنوان "خلطة الصيف وآخره"، العديد من المشاهد المثيرة والمفاجآت التي كانت السمة المميزة للمكان منذ بداية صيف ٢٠٢١ .



أول هذه المشاهد هو تألق النجم إيهاب توفيق خلال فقرته بما دفع عددا من معحبات فنه وأغانيه للصعود على خشبة المسرح ومشاركته الرقصات على أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره، بالإضافة إلى تفاعل جمهور المكان بشكل غير مسبق مع أغانيه وكأنهم في مشهد رائع من زمن التسعينات .

الحفل



كما ظهر أحمد سعد بإطلالة شبابية خلال فقرته خطفت أنظار الجميع ممن تفاعلوا مع أغانيه طوال فترة تواجده على خشبة المسرح وتملكته روح الدعابة والمرح مع المعجبين.

الحفل



كما نال عمر كمال استحسان وإعجاب الجمهور خلال فقرته بالإضافة إلى استعراضات اوكسانا وجوهرة وبدرا، واكتفى نجم المهرجانات حسن شاكوش بتشجيع نجوم الحفل متجنبا لمس الـ"مايك" أو الغناء احتراما لقرار نقابة المهن التمثيلية.

الحفل



كان ضمن الحضور من نجوم الفن مها أحمد ونجلها، حمدي الميرغني وحرمه إسراء عبد الفتاح، وغيرهم من المشاهير.

الحفل



وكانت النجمة اللبنانية نيكول سابا قد أحيت الجزء الأول من حفل "خلطة الصيف وآخره" في كريستال بيتش ليكون حفل ختام سهرات صيف ٢٠٢١ بالمكان ونظرا لعدم تمكن الآلاف من حضور الحفل نتيجة نفاذ التذاكر فقد قرر القائمون على حفلات المكان عمل جزء آخر لوداع الصيف تحت عنوان "أجمد سهرة وداع في الساحل" والتي من المقرر الكشف عن نجومها خلال الساعات القليلة القادمة.

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل

الحفل