ضبط 4 كيانات تعليمية وهمية بدون ترخيص فى البحيرة

إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بقيادة عمر لبيب بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء أحمد الحسينى رئيس الفرع والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور خلال اليومين الماضيين بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 4 كيانات يطلق عليها مسمى "أكاديميات تعليمية" تستخدم إعلانات وشعارات مضللة لتقديم خدمات تعليمية "تعليم مهنة التمريض - المساحة" وتدار بدون ترخيص مخالفة بذلك قانون حماية المستهلك والقوانين اللازمة بدون أخذ موافقات من الصحة أو التربية والتعليم وبالفعل تبين وجود طلاب ودارسين واستخدامها شعارات بدون ترخيص من الجهات المختصة وهي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والقوى العاملة ، وعليه تم غلق وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتى في إطار توجيهات اللواء الوزير هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الدورية لكافة المؤسسات للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

هذا وقد نظمت الوحدات المحلية لمركزى بدر والرحمانية بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسؤولية.. شارك فى التنمية" أحدهما بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بقرية أحمد عرابي بمركز بدر وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها عقد ندوة عن تنظيم الأسرة وندوة أخرى عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالإضافة إلى تقديم الخدمات التالية:- تم توقيع الكشف الطبي لعدد ١٩٠ حالة "١٠٠ باطنة - ٥٠ أطفال - ٤٠ نساء وتوليد"، وتم رش ٢٠٠ رأس أغنام ، وتوزيع ١٧٠ أسطوانة بوتاجاز .

كما تم تقديم العاب رياضية من قبل الشباب والرياضة، وفتح مكتبة المدرسة للتلاميذ لقراءة بعض الكتب، وكذلك توجية كافة الفئات المستحقة للمعاش تكافل وكرامة إلى مكتب التضامن الاجتماعي ببدر للحصول علي معاش خاص بهم وتوعية عملاء تكافل وكرامة بالإجراءات الخاصة بإعفاء أبنائهم من مصاريف الدراسة.

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بدرشابة قرية سمخراط بالرحمانية تم خلالها عقد ندوة بعنوان الزيادة السكانية وخطورتها على الفرد والمجتمع وندوة عن جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التطعيمات وتوفير الأمصال اللازمة،وتم تقديم الخدمات التالية: الكشف على "٩٨ باطنة - ٧٣ اطفال - ١٦ تخاطب - ٣٣ جلدية - ١١ تنظيم الأسرة - ١١ سونار"، بالإضافة إلى تطعيم ٢١٢ حالة بلقاح فيروس كورونا، وعلاج جماعى ٤٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية - ٦٥ أبقار - ٢٥ جاموس.

كما تم استكتاب 40 من أهالي من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وتم توزيع مساعدات غذائية للسيدات المعيلات من خلال الجمعية الشرعية بسمخراط.

كما تم خلال القافلة صيانة وتركيب 14 كشافا بالقرية، وتم عمل ورش رسم وتلوين للأطفال.