الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات المسجلة في بيلاروسيا إلى 487 ألفًا و17 إصابة مؤكدة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.
وتعافى من الفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، 1547 شخصًا ليرتفع عدد المتعافين إلى 479 ألفًا و229 شخصًا، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و814 حالة وفاة.

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