لماذا فشلت الإدارة الأمريكية قي مواجهة توابع إعصار «إيدا»؟

سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على الفيضانات والأمطار التي ضربت مدينة نيويورك وعدة مدن أمريكية آخرى كتوابع لإعصار إيدا، والسر وراء عدم استعداد المدن لمثل هذه الكارثة.

وقالت الصحيفة إنه في مساء الثلاثاء، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية توقعًا بأن مساحة واسعة من وادي أوهايو والساحل الشرقي ستشهد قريبًا هطول أمطار غزيرة مما كان في السابق إعصار إيدا.

فيضانات نيويورك



وأثبتت تلك التنبؤات صحتها، لكن الكثافة القياسية لهطول الأمطار، مع سقوط أكثر من ثلاث بوصات في ساعة واحدة ، فاجأت المسئولين.

وفي يوم الخميس، مع ارتفاع عدد القتلى في الشمال الشرقي إلى 43 شخصًا ، بما في ذلك 23 في نيوجيرسي و 15 في نيويورك ، سرعان ما أثيرت أسئلة حول ما إذا كان مسئولو المدينة والولاية قد وقعوا في حيرة من ضراوة العاصفة.

وبدا الدمار في منطقة نيويورك مذهلاً بشكل خاص بالنظر إلى أن إيدا قد هبت بالفعل عبر ساحل الخليج ، وضربت نيو أورلينز يوم الأحد مع رياح أقوى بكثير ولكن مع عدد أقل من القتلى.

فيضانات نيويورك



كما جاء في أعقاب سلسلة من العواصف الاستوائية المتزايدة القوة - بما في ذلك إعصار ساندي في عام 2012 - والتي تم الاستشهاد بها مرارًا وتكرارًا كعلامات تحذير من أن البنية التحتية القديمة في المدينة ومترو الأنفاق معرضة للطقس العنيف الناجم عن تغير المناخ.

فيضانات نيويورك



وأصبحت مترو الأنفاق ، على وجه الخصوص ، بمثابة نظام صرف صحي افتراضي عندما تغمر الأمطار الغزيرة نظام الصرف الصحي الفعلي في المدينة.



سلط دمار العاصفة الضوء على هشاشة المدينة المتزايدة في عصر الاحتباس الحراري ، لكنه أوضح أيضًا كيف يمكن لعدم القدرة على التنبؤ بأحداث الطقس أن يطيح حتى بأفضل الخطط الموضوعة.

فيضانات نيويورك



وأصدرت المدينة تحذيرات رسمية في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، عندما حذر مكتب إدارة الطوارئ في المدينة من أن بقايا إيدا يمكن أن تسبب فيضانات مفاجئة.

فيضانات نيويورك



وقالت المدينة إنها فعّلت أيضًا خطة الطوارئ الخاصة بالفيضانات ، والتي تضمنت تنظيف أحواض الصيد المسدودة، ووضعت فرقة العمل الشجرية المنهارة في حالة تأهب.



وتم إيفاد مسئولي النقل بالولاية لإزالة المجاري وأنظمة الصرف الأخرى من الحطام ، وفقًا لمكتب الحاكم ، مع عمليات تفتيش ودوريات لتقييم ارتفاع منسوب المياه، وتم نشر مجموعة من المعدات - من مناشير السلسلة إلى الأدوات اليدوية - بالإضافة إلى المضخات والمولدات.

فيضانات نيويورك



وبحلول مساء الأربعاء ، أصبحت التحذيرات أكثر خطورة، وتم تحذير سكان نيويورك من الأعاصير وحثوا على الانتقال إلى مناطق أعلى.



وبدأت المكالمات إلى نظام الطوارئ 911 في المدينة وخط المساعدة 311 في الارتفاع حوالي الساعة 8 مساءً ، وفقًا لمسئولي المدينة وعلى الرغم من كل ذلك ، فاجأت شدة الأمطار خبراء الأرصاد الجوية.

فيضانات نيويورك

قال آرثر دي جيتانو، مدير مركز المناخ الإقليمي الشمالي الشرقي في جامعة كورنيل، إن الفيضانات المفاجئة التي حدثت ليلة الأربعاء لم تنتج عن عاصفة واحدة ، بل بسبب عدة عواصف صغيرة كان من الصعب التنبؤ بتفاعلاتها مع بعضها البعض، في النهاية ، انتهى الأمر بهذه العواصف فوق مدينة نيويورك واحدة تلو الأخرى.

فيديو لعواصف نيويورك:

غرق محطات المترو في مدينة نيويورك: