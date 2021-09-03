الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لماذا فشلت الإدارة الأمريكية قي مواجهة توابع إعصار «إيدا»؟

فيضانات نيويورك
فيضانات نيويورك

سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على الفيضانات والأمطار التي ضربت مدينة نيويورك وعدة مدن أمريكية آخرى كتوابع لإعصار إيدا، والسر وراء عدم استعداد المدن لمثل هذه الكارثة.

وقالت الصحيفة إنه في مساء الثلاثاء، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية توقعًا بأن مساحة واسعة من وادي أوهايو والساحل الشرقي ستشهد قريبًا هطول أمطار غزيرة مما كان في السابق إعصار إيدا. 

فيضانات نيويورك


وأثبتت تلك التنبؤات صحتها، لكن الكثافة القياسية لهطول الأمطار، مع سقوط أكثر من ثلاث بوصات في ساعة واحدة ، فاجأت المسئولين. 
وفي يوم الخميس، مع ارتفاع عدد القتلى في الشمال الشرقي إلى 43 شخصًا ، بما في ذلك 23 في نيوجيرسي و 15 في نيويورك ، سرعان ما أثيرت أسئلة حول ما إذا كان مسئولو المدينة والولاية قد وقعوا في حيرة من ضراوة العاصفة.
وبدا الدمار في منطقة نيويورك مذهلاً بشكل خاص بالنظر إلى أن إيدا قد هبت بالفعل عبر ساحل الخليج ، وضربت نيو أورلينز يوم الأحد مع رياح أقوى بكثير ولكن مع عدد أقل من القتلى.

فيضانات نيويورك


كما جاء في أعقاب سلسلة من العواصف الاستوائية المتزايدة القوة - بما في ذلك إعصار ساندي في عام 2012 - والتي تم الاستشهاد بها مرارًا وتكرارًا كعلامات تحذير من أن البنية التحتية القديمة في المدينة ومترو الأنفاق معرضة للطقس العنيف الناجم عن تغير المناخ.

فيضانات نيويورك


وأصبحت مترو الأنفاق ، على وجه الخصوص ، بمثابة نظام صرف صحي افتراضي عندما تغمر الأمطار الغزيرة نظام الصرف الصحي الفعلي في المدينة.


سلط دمار العاصفة الضوء على هشاشة المدينة المتزايدة في عصر الاحتباس الحراري ، لكنه أوضح أيضًا كيف يمكن لعدم القدرة على التنبؤ بأحداث الطقس أن يطيح حتى بأفضل الخطط الموضوعة.

فيضانات نيويورك


وأصدرت المدينة تحذيرات رسمية في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، عندما حذر مكتب إدارة الطوارئ في المدينة من أن بقايا إيدا يمكن أن تسبب فيضانات مفاجئة. 

فيضانات نيويورك


وقالت المدينة إنها فعّلت أيضًا خطة الطوارئ الخاصة بالفيضانات ، والتي تضمنت تنظيف أحواض الصيد المسدودة، ووضعت فرقة العمل الشجرية المنهارة في حالة تأهب.


وتم إيفاد مسئولي النقل بالولاية لإزالة المجاري وأنظمة الصرف الأخرى من الحطام ، وفقًا لمكتب الحاكم ، مع عمليات تفتيش ودوريات لتقييم ارتفاع منسوب المياه، وتم نشر مجموعة من المعدات - من مناشير السلسلة إلى الأدوات اليدوية - بالإضافة إلى المضخات والمولدات.

فيضانات نيويورك


وبحلول مساء الأربعاء ، أصبحت التحذيرات أكثر خطورة، وتم تحذير سكان نيويورك من الأعاصير وحثوا على الانتقال إلى مناطق أعلى. 


وبدأت المكالمات إلى نظام الطوارئ 911 في المدينة وخط المساعدة 311 في الارتفاع حوالي الساعة 8 مساءً ، وفقًا لمسئولي المدينة  وعلى الرغم من كل ذلك ، فاجأت شدة الأمطار خبراء الأرصاد الجوية.

فيضانات نيويورك

قال آرثر دي جيتانو، مدير مركز المناخ الإقليمي الشمالي الشرقي في جامعة كورنيل، إن الفيضانات المفاجئة التي حدثت ليلة الأربعاء لم تنتج عن عاصفة واحدة ، بل بسبب عدة عواصف صغيرة كان من الصعب التنبؤ بتفاعلاتها مع بعضها البعض، في النهاية ، انتهى الأمر بهذه العواصف فوق مدينة نيويورك واحدة تلو الأخرى.

 

فيديو لعواصف نيويورك:

 

غرق محطات المترو في مدينة نيويورك:

إعصار ايدا عواصف محطات مترو فيضانات امطار نيويورك بنية تحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات للصف الثالث الثانوي 2021 برقم الجلوس

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

«حار رطب نهارا».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

شروط السفر إلى الكويت من مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

صور

حصاد المانجو.. يا عويس مين يشتريك!

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 32 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى رام الله