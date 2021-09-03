إصابة أسرة كاملة فى انقلاب «توك توك» أعلى كوبرى النيل ببنى سويف

أصيب زوج وزوجته وأطفالهما فى حادث انقلاب توك توك، أعلى كوبري النيل العلوي، بمدينة بني سويف، فى اتجاه شرق النيل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: كريم محمد أحمد، 36 سنة، وزوجته "إيمان سيد ربيع" 30 سنة، وطفليهما "عبدالله" 14 سنة، و"بسمه" 10 سنوات، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة، ومقيمون بمركز بني سويف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود نشب فى عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغاً يفيد بنشوب حريق فى عدد من العشش بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، ووجّه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق.

وانتقلت 3 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة.