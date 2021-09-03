رئيس الغرفة التجارية ببني سويف يناقش مشاكل بدالي التموين

بحث حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببني سويف وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء شعبة البقالة بالغرفة، برئاسة محمد يعقوب، مشكلات بدالي التموين، وتم الاجتماع بحضور محمود عبد الوهاب، منسق عام الشعب التجارية بالغرفة، ومحمد حميدة، مدير العلاقات العامة بالغرفة.

وقال جعفر إنه استمع في الاجتماع لمشكلات البقالين التموينيين التي كان من أبرزها تغريم صاحب البقالة التموينية نحو 10 آلاف جنيها والسجن وغلق المحل، وذلك في حالة مرور الحملة التفتيشية ووجدت المحل مغلقًا.

وأوضح أنه بعد مناقشة وتحليل من جانب الطرفين وعدهم بتوصيل شكواهم إلى مسئولي مديرية التموين ببني سويف.

وأكد على تفهم مديرية التموين وسعيهم الدائم لإرضاء تجار القطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تواجههم بما لا يضر بمصلحة المواطنين.

وأضاف جعفر أن مشكلة ارتفاع أسعار زيت الطعام تجاوزها صاحب البقالة التموينية والمواطن بعد تأكدهم أنها بسبب ارتفاع أسعار خامته في البورصة العالمية. فضلاً عن أن وزارة التموين حلت المشكلة بأسلوب ذكي بحيث جعلت عبوة الزيت ذات الـ 700 مللى بالسعر القديم وعبوة اللتر بالسعر الجديد، بحيث يستفيد المستهلك بفرق السعر لباقي السلع الغذائية.

بحث حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببني سويف وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء شعبة البقالة بالغرفة، برئاسة محمد يعقوب، مشكلات بدالي التموين، وتم الاجتماع بحضور محمود عبد الوهاب، منسق عام الشعب التجارية بالغرفة، ومحمد حميدة، مدير العلاقات العامة بالغرفة.

وقال جعفر إنه استمع في الاجتماع لمشكلات البقالين التموينيين التي كان من أبرزها تغريم صاحب البقالة التموينية نحو 10 آلاف جنيها والسجن وغلق المحل، وذلك في حالة مرور الحملة التفتيشية ووجدت المحل مغلقًا.

وأوضح أنه بعد مناقشة وتحليل من جانب الطرفين وعدهم بتوصيل شكواهم إلى مسئولي مديرية التموين ببني سويف.

وأكد على تفهم مديرية التموين وسعيهم الدائم لإرضاء تجار القطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تواجههم بما لا يضر بمصلحة المواطنين.